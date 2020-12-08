До и после. Преображения квартир, которые вдохновят вас на ремонт (фото)

«Словно две разные квартиры»

Многие люди при покупке квартиры стараются выбирать варианты с чистой отделкой или хорошим ремонтом. Ведь мало кто хочет иметь дело с бесконечным сверлением, пылью и кучей растрат.

Однако примеры трансформаций квартир из этого материала доказывают, что даже затяжной ремонт стоит конечного результата, да и у самых «убитых» квартир есть свой потенциал.

«Словно две разные квартиры», «Потрясающая работа с цветом и пространством», «А как используете балкон вы?», «У хозяйки все отлично со вкусом», «Даже у серого подвала есть потенциал», «Минимализм в действии», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

«Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.