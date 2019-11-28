В Украину не пустили известного российского актера



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Российский актер Николай Иванов прибыл в Украину для участия в кастинге одного из сериалов Фото: Pinterest

В 2018 году актер Николай Иванов въезжал на территорию Крыма через закрытые пункты пропуска

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» в пункте пропуска «Борисполь» не пропустили в Украину еще одного российского актера. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что гражданин РФ 27 ноября прибыл рейсом из Минска.

«Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию временно оккупированной территории АР Крым через закрытые пункты пропуска», - говорится в сообщении.

Российский актер прибыл в Украину для участия в кастинге одного из сериалов.

Сотрудники Госпогранслужбы отказали гражданину РФ в пересечении границы. Также россиянину запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.