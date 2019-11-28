  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    В Украину не пустили известного российского актера

    • Розсилка
    <p>Российский актер Николай Иванов прибыл в Украину для участия в кастинге одного из сериалов</p> <p>Фото: Pinterest</p> - В Украину не пустили известного российского актера

    Российский актер Николай Иванов прибыл в Украину для участия в кастинге одного из сериалов

    Фото: Pinterest

    В 2018 году актер Николай Иванов въезжал на территорию Крыма через закрытые пункты пропуска

    Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» в пункте пропуска «Борисполь» не пропустили в Украину еще одного российского актера. Об этом сообщает Госпогранслужба.

    Отмечается, что гражданин РФ 27 ноября прибыл рейсом из Минска.

    «Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию временно оккупированной территории АР Крым через закрытые пункты пропуска», - говорится в сообщении.

    Российский актер прибыл в Украину для участия в кастинге одного из сериалов.

    Сотрудники Госпогранслужбы отказали гражданину РФ в пересечении границы. Также россиянину запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

    Киев Крым актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ