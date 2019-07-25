В возрасте 75 лет скончался актер Рутгер Хауэр



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Рутгер Хауэр Фото: imdb

Артист ушел из жизни на своей родине, в Нидерландах

Умер актер Рутгер Хауэр, сыгравший в фильмах «Бегущий по лезвию», «Достучаться до небес», «Солдат апокалипсиса» и многих других. Артист, сценарист и продюсер скончался у себя дома, на родине, в Нидерландах.

Известно, что актера не стало еще 19 июля после непродолжительной болезни. Звезду мирового кино уже похоронила его семья, произошло это 24 июля.

Рутгер Хауэр начал свою карьеру в кино в конце шестидесятых годов. Первой его заметной и второй по счету киноработой стала роль в сериале «Флорис» Пола Верховена. Впоследствии актер продолжил сниматься уже в Голливуде, всемирную славу ему принесла картина «Ночные ястребы» с Сильвестром Сталлоне, которая вышла на экраны в 1981 году, пишет портал Variety.

В фильмографии Рутгера Хауэра насчитывается порядка 150 кинокартин.