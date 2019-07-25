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    Жизнь

    В возрасте 75 лет скончался актер Рутгер Хауэр

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    <p>Рутгер Хауэр</p> <p>Фото: imdb</p> - В возрасте 75 лет скончался актер Рутгер Хауэр

    Рутгер Хауэр

    Фото: imdb

    Артист ушел из жизни на своей родине, в Нидерландах

    Умер актер Рутгер Хауэр, сыгравший в фильмах «Бегущий по лезвию», «Достучаться до небес», «Солдат апокалипсиса» и многих других. Артист, сценарист и продюсер скончался у себя дома, на родине, в Нидерландах.

    Известно, что актера не стало еще 19 июля после непродолжительной болезни. Звезду мирового кино уже похоронила его семья, произошло это 24 июля.

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    В возрасте 75 лет скончался актер Рутгер Хауэр
    В возрасте 75 лет скончался актер Рутгер Хауэр
    В возрасте 75 лет скончался актер Рутгер Хауэр
    В возрасте 75 лет скончался актер Рутгер Хауэр
    В возрасте 75 лет скончался актер Рутгер Хауэр
    В возрасте 75 лет скончался актер Рутгер Хауэр
    В возрасте 75 лет скончался актер Рутгер Хауэр
    В возрасте 75 лет скончался актер Рутгер Хауэр
    В возрасте 75 лет скончался актер Рутгер Хауэр
    В возрасте 75 лет скончался актер Рутгер Хауэр
    В возрасте 75 лет скончался актер Рутгер Хауэр
    В возрасте 75 лет скончался актер Рутгер Хауэр
    В возрасте 75 лет скончался актер Рутгер Хауэр
    В возрасте 75 лет скончался актер Рутгер Хауэр
    Фото: imdb

    Рутгер Хауэр начал свою карьеру в кино в конце шестидесятых годов. Первой его заметной и второй по счету киноработой стала роль в сериале «Флорис» Пола Верховена. Впоследствии актер продолжил сниматься уже в Голливуде, всемирную славу ему принесла картина «Ночные ястребы» с Сильвестром Сталлоне, которая вышла на экраны в 1981 году, пишет портал Variety.

    В фильмографии Рутгера Хауэра насчитывается порядка 150 кинокартин.

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