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    Жизнь

    Вакарчук завел Инстаграм и показал, как занимается йогой. Но это не точно

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    instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/ - Вакарчук завел Инстаграм и показал, как занимается йогой. Но это не точно
    instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

    Популярный музыкант порадовал фанатов новыми фото

    Фронтмен легендарной украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук наконец завел свой личный Instagram. Это произошло 14-го мая - в день, когда музыканту исполнилось 44 года. В первом видео музыкант поблагодарил за многочисленные поздравления.

    А уже на следующий день Вакарчук не удержался и начал постить фото себя во время йоги. Да еще и с котиком. Вероятно, так он готовится к парламентским выборам.

    «Вот вам идеальные инстафотки: Йога, Северин, хорошее утро :)», - написал Славик

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    Вакарчук завел Инстаграм и показал, как занимается йогой. Но это не точно
    Вакарчук завел Инстаграм и показал, как занимается йогой. Но это не точно
    Вакарчук завел Инстаграм и показал, как занимается йогой. Но это не точно
    Вакарчук завел Инстаграм и показал, как занимается йогой. Но это не точно
    Вакарчук завел Инстаграм и показал, как занимается йогой. Но это не точно
    instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

    Напомним, 26-го мая в Киеве на ВДНХ состоится «демократический» концерт «ОЭ».

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    Святослав Вакарчук Instagram
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