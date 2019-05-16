Вакарчук завел Инстаграм и показал, как занимается йогой. Но это не точно



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instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

Популярный музыкант порадовал фанатов новыми фото

Фронтмен легендарной украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук наконец завел свой личный Instagram. Это произошло 14-го мая - в день, когда музыканту исполнилось 44 года. В первом видео музыкант поблагодарил за многочисленные поздравления.

А уже на следующий день Вакарчук не удержался и начал постить фото себя во время йоги. Да еще и с котиком. Вероятно, так он готовится к парламентским выборам.

«Вот вам идеальные инстафотки: Йога, Северин, хорошее утро :)», - написал Славик

Напомним, 26-го мая в Киеве на ВДНХ состоится «демократический» концерт «ОЭ».