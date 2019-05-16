Вакарчук завел Инстаграм и показал, как занимается йогой. Но это не точно
-
Розсилка
instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/
Популярный музыкант порадовал фанатов новыми фото
Фронтмен легендарной украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук наконец завел свой личный Instagram. Это произошло 14-го мая - в день, когда музыканту исполнилось 44 года. В первом видео музыкант поблагодарил за многочисленные поздравления.
А уже на следующий день Вакарчук не удержался и начал постить фото себя во время йоги. Да еще и с котиком. Вероятно, так он готовится к парламентским выборам.
«Вот вам идеальные инстафотки: Йога, Северин, хорошее утро :)», - написал Славик
instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/
Напомним, 26-го мая в Киеве на ВДНХ состоится «демократический» концерт «ОЭ».
Читайте также: Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019