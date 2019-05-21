«Ваша машина воняет»: известный телеведущий побоялся ехать в «немытом» такси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергей Иванов facebook.com/applecrysis

Медийщик все таки нашел светлое пятно в «грязной» истории

Известный украинский телеведущий Сергей Иванов поделился неприятным опытом вызова такси в аэропорту. О своем печальном общении с сервисной службой видная медиа личность рассказала в своем Фейсбуке.

По словам ведущего, история началась с того, что он решил воспользоваться услугами «официального» такси в аэропорту «Борисполь».

По приезду такси, зоркий взгляд ведущего заметил, что к нему приехала машина, не соответствующая его статусу и ожиданиям.

«За пару минут подъезжает живописно грязная «Шевроле» неизвестной мне модели. Машина выглядит как внебрачный ребенок «Волги» и «Форда Скорпио». Замечаю на кузове слово «Epica» - нейминг божественный. Из машины выходит мужчина пенсионного возраста, открывает багажник», - рассказывает Сергей.

Также ведущий красочно описал вопиющий кошмар, который творился внутри салона.

«Ставлю чемоданы в багажник, открываю заднюю дверь и, уже садясь, чувствую отвратительный запах в салоне. Пахнет как с помойки, чехлы в пятнах, в толстом слое земли на ковриках теоретически можно сажать рапс», - отметил Иванов.

Далее, согласно рассказу Иванова, состоялся занимательный диалог между медиа персоной и таксистом, в котором Иванов назвал транспортное средство последнего «вонючим» и «свинарником» и, собственно, отказался в нем ехать.

Казалось бы, настроение и день испорчены безвозвратно. Но Иванов даже в такой ситуации нашел лучик света.

По словам ведущего, сразу после его словесных баталий с таксистом, к машине подошла семья с РФ (острое ухо ведущего идентифицировало их по фонетике) и заказала поездку.

«Уверен, это идеальное совпадение. Немытая машина для немытой России», - подвел итог Иванов.