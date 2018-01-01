Ведущая программы «Аферисты в сетях» рассказала, как соблазнить народного депутата

В интернете – новый тренд! Специальные практикумы по женственности обещают девушкам открыть в них богиню и привлечь богатого мужчину

Хотите замуж за бизнесмена или депутата? Тогда вам на специальные занятия по женственности. Их решила посетить зрительница «Аферистов в сетях» Наталья. Но результат не просто разочаровал, она заподозрила, что гуру женских практик Илона – шарлатанка. Поэтому обратилась за помощью к команде проекта «Аферисты в сетях». В



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Елена-Кристина Лебедь

В интернете – новый тренд! Специальные практикумы по женственности обещают девушкам открыть в них богиню и привлечь богатого мужчину

Хотите замуж за бизнесмена или депутата? Тогда вам на специальные занятия по женственности.

Их решила посетить зрительница «Аферистов в сетях» Наталья. Но результат не просто разочаровал, она заподозрила, что гуру женских практик Илона – шарлатанка. Поэтому обратилась за помощью к команде проекта «Аферисты в сетях». В первом выпуске нового сезона Елена-Кристина Лебедь решила узнать, насколько эффективны мастер-классы Илоны.

«Один час. 800 гривен. И у меня доступ к знаниям, которые помогут влюбить в себя даже министра, представляете?» – делится впечатлениями ведущая.

К занятиям нужно соответственно подготовиться. Преподавательница Илона сразу же попросила прихватить сменную одежду и винные пробки. Все это, в комплексе со специальными упражнениями, должно развить сексуальную энергию и привлечь любого мужчину. По крайней мере, так уверяет мастер.

Проверять полученные знания ведущая ушла туда, куда богатые и влиятельные мужчины ходят по нескольку раз в неделю. Это не загородный клуб или элитный ресторан, а... Верховная Рада. Помогли ли приобретенные знания Елене-Кристине Лебедь соблазнить народного депутата, увидите сегодня в программе.





Кроме того, ведущая продолжает разоблачать любовных аферистов, которые маскируются в сети за анкетами добрых и порядочных ребят:

«Пришла на свидание, а он мне сразу же iPhone в подарок. И весь такой галантный, на дорогом авто... Еще и пообещал ужин в шикарном ресторане. И пока я пыталась оправиться от «счастья», которое на меня свалилось, оказалось – друг моего кавалера уже орудовал у двери моей квартиры», – рассказывает Елена-Кристина.