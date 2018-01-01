Известная ведущая в коротком топе и шортиках появилась на обложке глянца

Маричка Падалко рассказала, как ей удалось за три года тренировок покорить марафон

Украинская ведущая Маричка Падалко стала главной героиней нового выпуска журнала о здоровом образе жизни. Мама троих детей и марафонец откровенно рассказала о своих секретах красоты и похвасталась идеальным прессом. На обложке при этом опубликовано ее фото в спортивной форме. Падалко впервые принимает участие в спортивной фотосессии. В интервью,



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Маричка Падалко

Маричка Падалко рассказала, как ей удалось за три года тренировок покорить марафон

Украинская ведущая Маричка Падалко стала главной героиней нового выпуска журнала о здоровом образе жизни. Мама троих детей и марафонец откровенно рассказала о своих секретах красоты и похвасталась идеальным прессом. На обложке при этом опубликовано ее фото в спортивной форме.

Падалко впервые принимает участие в спортивной фотосессии. В интервью, которое сопровождает снимки, она поделилась своими первыми шагами к марафону, личной диетой, предстоящими спортивными планами и даже рецептом своего любимого полезного салата.

Звезда отечественных телеэкранов рассказывает, что начала увлекаться бегом в 2015 году. Сначала она выходила на дистанции всего в 2 км, но за три года смогла преодолеть полный марафон, продолжительностью в 42 км.

«Три года назад дистанция в 42 километра мне казалась совершенно нереальной. Самым большим своим достижением я считаю еще и тот факт, что мне удалось втянуть в пробежки и мужа. В беговой «истории» для меня, наверное, самый важный аспект – это настроение. Именно настроение – главный стимул. А еще спорт помогает справляться со стрессом и является источником энергии», - рассказывает Маричка.

Звезда не планирует останавливаться на достигнутом. Летом этого года она собирается принять участие в заплыве на 6 км через Босфор.

«Дистанция проложена так, что ты стартуешь в Азии, а финишируешь в Европе. И это, конечно, большой вызов, и вместе с тем большое приключение для меня. Мне сейчас и радостно, и страшно одновременно. Когда я думала, добегу ли 42 км, то всегда себя успокаивала, что смогу сойти на любом километре. «Сойти» между двумя континентами - проблематичнее. Поэтому только на финише!», - говорит Маричка.

Джерело: ТСН