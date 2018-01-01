Ведущая Маша Ефросинина впечатлила шубой за 20 тыс. грн
- Сьогодні, 11:07
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Маша Ефросинина
Звезда украинских экранов впечатлила ярким нарядом
Известная украинская ведущая Маша Ефросинина выложила на свою страницу в Instagram эффектный повседневный образ. В воскресенье она прогулялась со своим сыном Александром в шубе изумрудного цвета из искусственного меха от корейского бренда Kiminte Kimhekim. Стоимость наряда составляет 20 тыс. грн.
«Как бы спорим, кто из нас незаметней», – написала звезда под снимком. Шубу она дополнила шапкой и солнцезащитными очками.
Напомним, ранее Маша Ефросинина удостоилась награды «Лучший персональный стиль». Она часто оказывается в центре внимания благодаря своему безупречному чувству стиля.
Джерело: Сегодня