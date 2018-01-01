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    Ведущая Маша Ефросинина впечатлила шубой за 20 тыс. грн

    Звезда украинских экранов впечатлила ярким нарядом
    Известная украинская ведущая Маша Ефросинина выложила на свою страницу в Instagram эффектный повседневный образ. В воскресенье она прогулялась со своим сыном Александром в шубе изумрудного цвета из искусственного меха от корейского бренда Kiminte Kimhekim. Стоимость наряда составляет 20 тыс. грн. «Как бы спорим, кто из нас незаметней»,
    • Сьогодні, 11:07
    • Розсилка
    Маша Ефросинина
    Маша Ефросинина

    Звезда украинских экранов впечатлила ярким нарядом

    Известная украинская ведущая Маша Ефросинина выложила на свою страницу в Instagram эффектный повседневный образ. В воскресенье она прогулялась со своим сыном Александром в шубе изумрудного цвета из искусственного меха от корейского бренда Kiminte Kimhekim. Стоимость наряда составляет 20 тыс. грн.

    «Как бы спорим, кто из нас незаметней», – написала звезда под снимком. Шубу она дополнила шапкой и солнцезащитными очками.

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    Напомним, ранее Маша Ефросинина удостоилась награды «Лучший персональный стиль». Она часто оказывается в центре внимания благодаря своему безупречному чувству стиля.

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    Джерело: Сегодня

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