Ведущая «Топ-модели по-украински» представила коллекцию украинского дизайнера в Нью-Йорке

Алла Костромичева открыла показ Bevza на нью-йоркской неделе моды

Вчера в рамках New York Fashion week состоялся показ новой весенней коллекции бренда Bevza. Открывала шоу топ-модель и ведущая проекта «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева Это второй показ Светланы Бевзы в Нью-Йорке. Дизайнер дебютировала перед нью-йоркской публикой с показом своей коллекцией SS’18 под названием



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Алла Костромичева

Алла Костромичева открыла показ Bevza на нью-йоркской неделе моды

Вчера в рамках New York Fashion week состоялся показ новой весенней коллекции бренда Bevza. Открывала шоу топ-модель и ведущая проекта «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева

Это второй показ Светланы Бевзы в Нью-Йорке. Дизайнер дебютировала перед нью-йоркской публикой с показом своей коллекцией SS’18 под названием «Realitics» в 2017, став единственным украинским брендом, попавшим в официальную программу модной недели. В тот раз Алла Костромичева была среди гостей показа.

А вчера Алла прошлась по подиуму, открыв показ новой воздушной коллекции дизайнера. Следует отметить, что белоснежное платье с бельевыми рельефами и глубоким декольте смотрелось очень эффектно!

Для сезона Fall 18 команда лейбла создала свое поколение элегантности. По словам дизайнера, вдохновлялась она семейством Тенненбаум и Анны Винтур. Утепленные пальто, а не спортивные пуховики, они же «новые шубы» из плащевой ткани транслируют женственность и элегантность через «меховой» принт. Богатство и драма длинношерстной шубы без использования любого вида меха и гусиного пера - иллюзия роскоши новой реальности.