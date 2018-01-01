Ведущая «Топ-модели по-украински» представила коллекцию украинского дизайнера в Нью-Йорке
- Сьогодні, 17:14
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Алла Костромичева открыла показ Bevza на нью-йоркской неделе моды
Вчера в рамках New York Fashion week состоялся показ новой весенней коллекции бренда Bevza. Открывала шоу топ-модель и ведущая проекта «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева
Это второй показ Светланы Бевзы в Нью-Йорке. Дизайнер дебютировала перед нью-йоркской публикой с показом своей коллекцией SS’18 под названием «Realitics» в 2017, став единственным украинским брендом, попавшим в официальную программу модной недели. В тот раз Алла Костромичева была среди гостей показа.
А вчера Алла прошлась по подиуму, открыв показ новой воздушной коллекции дизайнера. Следует отметить, что белоснежное платье с бельевыми рельефами и глубоким декольте смотрелось очень эффектно!
Для сезона Fall 18 команда лейбла создала свое поколение элегантности. По словам дизайнера, вдохновлялась она семейством Тенненбаум и Анны Винтур. Утепленные пальто, а не спортивные пуховики, они же «новые шубы» из плащевой ткани транслируют женственность и элегантность через «меховой» принт. Богатство и драма длинношерстной шубы без использования любого вида меха и гусиного пера - иллюзия роскоши новой реальности.