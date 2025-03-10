Відомий телеведучий, який отримав травму на фронті, може піти служити в ТЦК

Геннадій Попенко склав присягу у червні 2022 року. У 2024 році отримав травму коліна під час проходження служби на Запорізькому напрямку

Попенко зізнався, що негативне ставлення до представників ТЦК його не лякає

Ведучий і військовослужбовець Геннадій Попенко після травми проходить реабілітацію, під час якої працює на телебаченні. Він залишається на службі і розглядає можливість служити в ТЦК. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтервʼю KP.UA.

Улітку 2022 року телеведучий та актор Геннадій Попенко долучився до війська. Він залишається на службі, але через травму, отриману в 2024-му, і реабілітацію має час на роботу над телепроєктом «Загублений світ».

«Ще влітку отримав травму коліна під час проходження служби на Запорізькому напрямку. Переніс одну операцію, але через повторну травму необхідна ще одна операція. Ситуація непроста, але ще важче описати її двома словами», – поділився Попенко.

Через травму, за словами Попенка, йому буде важче знайти собі застосування як актору, адже не зможе робити трюки на майданчику. Він пояснив що наразі за документами ще в армії.

«Але проходжу ВЛК на визначення придатності для служби. Можливо, як наслідок, буде списання. Це вже як вирішать лікарі. А повернутися і хотів би, і ні. З одного боку, коли тебе обіймають всі твої дівчата, дружина і дві донечки, то з таких обіймів вирватися важко. Морально. З іншого боку, є хороші пропозиції в армії, де на тебе чекають і де навіть із такою ногою ти був би дуже помічним», – розповів військовий.

Попенко уточнив, що йому пропонують службу в ТЦК, яку він розглядає. «До речі, одна з армійських пропозицій – це служба в ТЦК, де такі, як я, хто був у війську, але зараз мають фізичні обмеження, можуть продовжувати службу. І, чесно кажучи, я замислююсь над таким варіантом», – зазначив він.

Попенко зізнався, що негативне ставлення до представників ТЦК його не лякає.

«Громадська негативна думка поширюється не лише на ТЦК. Часто перепадає й поліції, й державним установам. Але які дії мають слідувати за такими відгуками? Закриття згаданих органів? Чи все ж переформатування та робота над помилками? А для цього потрібні нові кадри. Це я до того, що хейт чи не хейт, а робити важливі справи потрібно», – наголосив він.

Нагадаємо, ведучий програми «Загублений світ» на каналі 2+2 Геннадій Попенко склав присягу у червні 2022 року. У 2023 році він служив на півночі Київщини, де є постійна загроза вторгнення російської армії. Проте за словами Попенка, українські війська мають глибоко ешелоновану оборону та готові до будь-якого розвитку подій.