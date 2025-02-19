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«Схуд і зблід». Актор, який прославив Україну на кінопремії BAFTA, розказав про «найтяжчі зйомки у житті»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«То були найвиснажливіші, найважчі зйомки у моєму житті»
фото: glavcom.ua

Фільм знімали у Лондоні та в Уельсі. Рудинський пригадує, що це було «надскладно», бо там дуже дощова і холодна погода

Актор Олександр Рудинський, який зіграв головну роль у короткометражному фільмі «Камінь, ножиці, папір», розповів, що за період створення стрічки схуд на 6-7 кілограмів. Деталями зйомок та планами на майбутнє актор поділився в інтервʼю «Главкому».

Так, фільм знімали у Великій Британії, а саме у Лондоні та в Уельсі. Рудинський пригадує, що це було «надскладно», бо там дуже дощова і холодна погода. 

«Було ще й вітряно, а я мав бути в кофті. То були найвиснажливіші, найважчі зйомки у моєму житті. Історія починається відразу з високого градуса. Буквально на 2-3 хвилині (фільму) вже підривають автобус. Наступні хвилини фільму так само насичені, градус тільки підвищується. От стою я на майданчику, курю, п’ю каву, а вже за хвилину ти маєш бути увесь спітнілий, переживати те, що відбувається. І так от дубль за дублем», – розповів актор.

За його словами, на зйомки він приїхав з бородою та вагою 87-88 кілограм. А за три тижні приїхав додому вже без бороди, мав впадини на обличчі, та схуд на 6-7 кілограмів.

«Так треба було за сценарієм. Хлопець, якого я грав, значно молодший за мій вік. Жорстко було. Їв там раз на день», – підкреслив Рудинський.

Як відомо, короткометражний фільм Франца Бьома «Камінь, ножиці, папір» про перші дні широкомасштабної війни в Україні, у якому головну роль виконав український актор Олександр Рудинський, отримав престижну премію BAFTA у категорії  «Найкращий короткометражний фільм». 

Фільм присвячений темі війни в Україні та заснований на реальних подіях. Його хронометраж становить 20 хвилин. У стрічці знялися такі українські актори як Олександр Рудинський, Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко.

«Главком» розповідає усе, що відомо про цей фільм та чому його варто подивитися.

 

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Теги: історія кіно війна актор фільм автобус

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«Схуд і зблід». Актор, який прославив Україну на кінопремії BAFTA, розказав про «найтяжчі зйомки у житті»
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