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Скандальна сценка з побиттям військового з ТЦК: реакція директорки школи

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Скандальна сценка з побиттям військового з ТЦК: реакція директорки школи
Директорка закладу Ольга Тимошенко назвала обурення у суспільстві справедливим
фото: Olga Alex/Facebook

Директорка школи: Ми відкриті до співпраці з усіма, хто готовий допомогти нам виховувати молодь у дусі патріотизму

Столична школа №309 потрапила у гучний скандал через сценку із побиттям військового з ТЦК, яку її вихованці поставили до Дня закоханих, 14 лютого. Директорка закладу Ольга Тимошенко назвала обурення у суспільстві справедливим і зауважила, що учні додали імпровізовану сценку без погодження зі сценарієм. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Я, директорка школи 309, із почуттям глибокої відповідальності звертаюсь до спільноти у зв'язку з інцидентом, який стався під час шкільного заходу. Під час вистави, що відбувалась у п'ятницю, учні без погодження зі сценарієм додали імпровізовану сценку, яка викликала справедливе обурення у суспільстві. Ця ситуація є неприпустимою, особливо в умовах, коли наша країна вже 11 років протистоїть російській агресії, а завдяки воїнам Збройних Сил України ми маємо можливість навчати дітей у відносно мирному середовищі», – написала вона.

Ольга Тимошенко визнала, що як керівниця закладу, несе персональну відповідальність за організацію освітнього процесу та виховну роботу і попросила вибачення у всіх,, кого ця ситуація зачепила або образила. «Особливо – у наших військовослужбовців, які щодня ризикують життям заради нашої свободи, та їхніх родин, для яких ця сценка стала болючим і неприпустимим сигналом», – наголосила очільниця закладу.

Директорка школи повідомила, що з цього приводу було проведено службове розслідування, зібрано пояснення від усіх причетних і проінформовано відповідні органи. Вона також визнала, що педагогічний контроль за виступами був недостатній, а учні, які вигадали цю сценку, «не усвідомлювали глибинних наслідків такого вчинку» і «вважали це жартом без негативного контексту»

За словами директорки, ситуація засвідчила необхідність глибокої системної роботи з інформаційною гігієною учнів та педагогів, оскільки у сучасному інформаційному просторі нерідко просуваються токсичні наративи, які знецінюють роль нашої армії та інституцій держави. Після скандального випадку педагогічний колектив школи запланував цикл уроків з медіаграмотності, зустрічі з військовими, а також посилив контроль за підготовкою виховних заходів.

«Ми відкриті до співпраці з батьками, громадськістю та всіма, хто готовий допомогти нам виховувати молодь у дусі патріотизму. Нам боляче через цю ситуацію, але ми не приховуємо проблем, не знімаємо з себе відповідальності, а діємо, щоб такого більше не повторилось. Наша школа завжди була і залишається закладом, де виховують повагу до Збройних Сил України, патріотизм, вдячність за мир, який захищають наші воїни», – завершила керівниця закладу.

Нагадаємо, під час шкільної вистави учні столичної школи показали сценку з нібито побиттям військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відео, яке стало вірусним у мережі, отримало тисячі репостів та коментарів від обурених користувачів. 

Міністр освіти Оксен Лісовий вже відреагував на скандал, назвавши «ганебним і неприпустимим» на третьому році повномасштабного вторгнення і 11-му році війни розігрування сценки з «відвертою зневагою до «військового».

 

Теги: Київ школа військові скандал

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