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На фронті загинув кардіолог і поет Володимир Воліков

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На фронті загинув кардіолог і поет Володимир Воліков
У 2024 році року Володимир опублікував книгу «Поезія, опалена війною», в якій передав свої емоції та думки під час війни
фото з відкритих джерел

Володимир Воліков проходив службу на Сході України та мав позивний Скіф

На фронті загинув український поет, бойовий медик та лікар-кардіолог вищої категорії Володимир Воліков. Як інформує «Главком», про це написав побратим покійного захисника Олексій Сагаловський.

«Із великою скорботою змушений повідомити про те, що вчора перестало битися серце мого друга та побратима, співавтора пісень та відомого бойового медика Володимира Волікова. Хочу висловити щирі співчуття родині та друзям. Стільки ще планів було, як же так, Воліков…», – написав Сагаловський.

Ще один побратим Володимира зазначив, що смерть поета наступила внаслідок поранення.

«Сумна звістка, загинув від кулі мій побратим, військовий волонтер, медик, просто чудова людина Володимир Воліков. Спочивай з миром на луках Сварожих», – написав Віктор Зайчук.

На фронті загинув кардіолог і поет Володимир Воліков фото 1

Володимир Воліков проходив службу на Сході України та мав позивний Скіф.

У 2024 році року Володимир опублікував книгу «Поезія, опалена війною», в якій передав свої емоції та думки під час війни.

На фронті загинув кардіолог і поет Володимир Воліков фото 2

«Війна наклала свій відбиток на усіх нас. І всі ми стали іншими. І мої вірші стали іншими. Так, в них є і кохання, і пристрасть, і віра, що світло переможе темряву, але ці вірші обʼєднує єдиний наш спільний біль: ВІЙНА. Ця книга автобіографічна. Я намагався передати в ній те, через що пройшов сам, і запалити у серці кожного вогник надії і віри, що найтемніші часи завжди перед світанком, а наш світ врятує не краса. Ні. Наш світ врятує любов», – ідеться в анотації до книги.

Раніше на війні з російськими окупантами загинув волейболіст з Кропивницького Андрій Романов. 

Нагадаємо, на фронті загинув актор Олексій Самойленко. За словами подруги актора Катерини Григоренко, Самойленко загинув 19 лютого.

«Я досі не можу осягнути це. Ми бачились ще декілька днів тому, коли Льоша був в Києві на вихідні. Я хочу запам’ятати його таким живим і легким, яким він був в той день. Льоша ніколи не говорив зайвого і ніколи не жалівся. В ньому була така щирість і гідність, що поряд з ним мені завжди було трохи соромно за себе», – розповіла Катерина Григоренко.

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Теги: медик поранення актор смерть лікар волонтер війна книги вихідні

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