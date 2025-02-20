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21 лютого частково буде обмежено рух Набережним шосе Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
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21 лютого частково буде обмежено рух Набережним шосе Києва
Комунальники проводитимуть роботи з очищення зливоприймальної системи
фото з відкритих д

Комунальна корпорація «Київавтодор»  просить враховувати обмеження під час планування маршруту

21 лютого з 10:00 до 16:00 частково обмежать руху Набережним шосе в напрямку від Подолу до моста Метро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну компанію  «Київавтодор».

Як повідомляється, на зазначеній ділянці комунальники проводитимуть роботи з очищення зливоприймальної системи.

Комунальна корпорація «Київавтодор»  просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, із 12 лютого буде обмежений рух транспорту на вул. Новокостянтинівській – на ділянці від вул. Корабельної до вул. Вікентія Хвойки. Роботи триватимуть поетапно, щоб зберегти рух транспорту шляхопроводом. Весь комплекс робіт заплановано виконати до кінця року. 

Раніше мер Києва Віталій Кличко перевірив, як триває оновлення двох важливих об’єктів транспортної інфраструктури столиці – шляхопроводів на Оболоні, які ввели в експлуатацію понад 40 років тому і з того часу капітально не ремонтували. Мер Києва нагадав, що ремонт аварійного шляхопроводу на перетині вулиць Лугової і Богатирської «Київавтодор» розпочав у липні 2024, уже відремонтовано одну частину. Триває оновлення протилежної – будівельники демонтували старе мостове полотно, балки прогонових будов, підсилили опори. 

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Теги: Київ метро Київавтодор обмеження

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