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Мобілізація у Києві: скільки ухилянтів перебуває у розшуку ТЦК

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мобілізація у Києві: скільки ухилянтів перебуває у розшуку ТЦК
Інформація про кількість працівників поліції, яка задіяна для пошуку та затриманню ухилянтів у Києві, не розголошується
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Для розшуку ухилянтів поліція Києва використовує усі наявні можливості

У Києві триває розшук осіб, які ухиляються від військової служби під час мобілізації. У столичної поліції відповіли, скільки осіб вдалося затримати та доправити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за минулий 2024 рік і яка кількість киян перебуває у розшуку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ТСН

В управлінні превентивної діяльності головного управління Нацполіції України у Києві повідомили, що відповідно до пункту 56 постанови Кабміну від 30.12.2022 за №1487 органи Національної поліції України за зверненням районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), органів Служби безпеки України (додаток 20) здійснюють адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

«З початку 2024 року із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки надійшло 83 077 звернень відносно встановлення місця перебування та доставки осіб для складання відносно них адміністративних протоколів передбачених статтями 210 та 210-1 КУпАП. На теперішній час, встановлено місце перебування та доставлено до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для складання адміністративних матеріалів 13311 осіб», – повідомив Ігор Бойко, заступник начальника управління превентивної діяльності ГУ НПУ у Києві.

Виходячм з оприлюднених цифр, правоохоронцям потрібно встановити місце перебування ще майже 70 тисяч осіб.

У поліції не повідомили, як саме розшукують ухилянтів, лише зазначили, що використовують усі наявні можливості. Там додають, що інформація про кількість працівників поліції, яка задіяна для пошуку та затриманню ухилянтів у Києві, закрита.

«Відповідно до розпорядження Київської міської адміністрації  від 04.10.2024 № 1163 створено групи оповіщення резервістів та військовозобов’язаних на території Києва, тому керуючись вимогами наказу МВС України від 12.07.2023 № 573 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі МВС України» є участь у здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, охорони об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, розподіл особового складу по пунктах управління (групах) інформація про працівників поліції не підлягає розповсюдженню», – повідомив Ігор Бойко.

Нагадаємо, столичні правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Двоє 27-річних киян організували «трансфер» до Молдови в обхід офіційних пунктів пропуску, де призовники могли далі прямувати до країн ЄС. Вартість послуги становила $15 тис. Як повідомили у поліції Києва, зловмисники знаходили клієнтів, які бажали уникнути мобілізації, та пропонували їм «трансфер» до кордону з Молдовою. Там призовники в обхід офіційних пунктів перетинали кордон і прямували далі до країн Європейського Союзу.

До слова, протягом лютого 2025 року кількість спроб незаконного перетину кордону значно знизилася порівняно із січнем, а в порівнянні з липнем 2024 року – приблизно на 50%. Основними напрямками незаконних перетинів залишаються кордон з Румунією та Молдовою. 

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Теги: Київ мобілізація розшук ухилянти ТЦК

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