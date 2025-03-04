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Атака на полігон на Дніпропетровщині. Військові розповіли про події перед ударом

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Атака на полігон на Дніпропетровщині. Військові розповіли про події перед ударом
Росіяни ударили ракетою по українських захисниках, яких зібрали на шикування
фото: скриншот із відео росЗМІ

«З 10 ранку «висіла» російська «пташка», про це усі знали. Потім незрозуміло чого нас усіх зібрали о 15-ій годині на шикування»

Над полігоном на Дніпропетровщині, по якому 1 березня РФ завдала удару, зранку «висів» російський розвідувальний дрон, а за 20 хвилин до атаки бійців вишикували на контрольно-пропускному пункті (КПП). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне, якому на умовах анонімності розповів військовий, який був присутній на шикуванні.

«На КПП з 10 ранку «висіла» російська «пташка», про це усі знали. Потім незрозуміло чого нас усіх зібрали о 15-ій годині на шикування. Поназивали конкретні прізвища і вивели людей на КПП. І рівно через 20 хвилин стався «приліт». Це був «Іскандер» нової модифікації з касетними боєприпасами», – сказав він.

Військовий додав: на повітряну тривогу зазвичай на полігоні не реагують, а за укриття можна вважати хіба вириту в піску «землянку».

«Буквально перед тим, як «прилетіло», ми чули звук вертольоту, але складно сказати, чий він був, бо українська техніка літає низько. А цей був на такій висоті, що було незрозуміло, чий він. Але про те, що над КПП був розвіддрон – знали», – розповів чоловік.

За його словами, внаслідок удару багато бійців зазнали тяжких поранень, бо осколки порозліталися скрізь. Одразу приїхали «швидкі», які евакуювали поранених. Однак він зазначив: турнікетів не було. Військовий сказав: йому пощастило, бо просто підвернув ногу. Наразі, з його слів, бійців з полігону відпустили додому.

Про шикування бійців та дрон РФ над полігоном розповів й інший військовий на позивний Гуцул.

За його словами, на полігоні були військовослужбовці, які повернулися з самовільного залишення частини (СЗЧ) та офіцери. Усі вони входили до 168-го резервного батальйону Збройних сил України. За його словами, бійців пошикували у стрій близько 15:00, коли він помітив дрон у небі. Після – пролунало чотири вибухи. Як зазначив військовий, біля полігону не було укриття.

Матір військового, який вижив після удару, підтвердила, що на полігоні під час тривог продовжували тренування.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Драпатий підтвердив удар по полігону на Дніпропетровщині та оголосив про перевірку. 

Так, вчора, 2 березня, у соцмережах поширювали інформацію про удар по полігону «Новомосковський» біля села Черкаське, де дислокувалась одна з механізованих бригад ЗСУ. Міноборони РФ оприлюднювало відео, на якому зафіксовано приліт касетної боєголовки по скупченню особового складу. Кількість загиблих залишається невідомою. 

Сьогодні, 3 березня, Драпатий підтвердив удар по полігону. Він висловив співчуття родинам загиблих, побратимам і «всім, хто знав наших воїнів». Генерал зазначив, що чекав на перші дані, щоб «не бути голослівним».

Командувач Сухопутних військ наголосив, що вимагатиме найсуворішого покарання для тих, хто «затягує» військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою».

Згодом працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині. 

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Теги: військові укриття чоловік поранення відео війна

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