На що скаржаться військові: уповноважена президента назвала головні проблеми

Із п'яти тисяч скарг більшість стосується саме не переведення і не направлення на ВЛК

Більшість скарг військових стосується відмови у переведенні між підрозділами та не направлення на військово-лікарські комісії. Про це інформує «Главком» із посиланням на інтерв’ю tsn.ua уповноваженої президента України з питань захисту прав військовослужбовців Ольги Решетилової.

«Це не направлення на ВЛК, ненадання медичної допомоги, відмови в переведенні з підрозділу в підрозділ, не реагування на якісь запити побутові. У таких дуже багато скарг, і це їх більшість», – заявила Решетилова.

Вона зазначила, що на даний момент, з п'яти тисяч скарг більшість стосується саме не переведення і не направлення на ВЛК.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон, що продовжує термін проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для обмежено придатних громадян до 5 червня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що станом на 24 січня січня 2025 року понад 1 млн обмежено придатних військовозобов'язаних чоловіків ще не пройшли повторний медичний огляд, а до 4 лютого це практично неможливо було зробити, оскільки в ТЦК спостерігалися шалені черги.

Наприкінці січня в Офісі президента провели робочу нараду з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами і домовилися, зокрема, що ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого.

Нагадаємо, що чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Це прописано у наказі Міноборони №402, який регламентує роботу ВЛК. Цей документ почав діяти одночасно з ухваленим 21 березня законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист», який президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня.