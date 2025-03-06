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Суд конфіскував авто жінки, яка рятувала чоловіка від ТЦК

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Суд конфіскував авто жінки, яка рятувала чоловіка від ТЦК
В ухвалі наголошується: машина є знаряддям вчинення кримінального правопорушення
фото з відкритих джерел

Сама ж порушниця уникла кримінальної відповідальності

На Хмельниччині суд віддав на поруки колективу закрійницю, обвинувачену в умисному заподіянні працівникові поліції легких тілесних ушкоджень. Також Феміда звільнила обвинувачену від кримінальної відповідальності (їй загрожувало до п’яти років обмеження або позбавлення волі), повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, у грудні 2024 року жінка своїм авто BMW 520 скоїла наїзд на поліцейського, травмувавши йому ногу. У цей момент у салоні автівки перебував чоловік порушниці, який переховувався від співробітників ТЦК і потерпілого поліцейського. Згодом з’ясувалося: чоловіка зупинили військові, які попросили пред’явити відповідні документи. У відповідь він заявив, що запитувані речі лежать у машині, яка неподалік запаркована. Діставшись авто, чоловік зачинився всередині салону допоки не прийшла дружина. Жінка намагалася врятувати чоловік, але спричинила удар бампером автомобіля у ногу поліцейського.

До суду надійшло клопотання швейного колективу, в якому працює обвинувачена. У ньому висловлено прохання передати жінку на поруки колективу для проведення виховної роботи, а також звільнити її від кримінальної відповідальності. 

Суд підтримав вказане клопотання. Водночас Феміда застосувала спецконфіскацію до автівки обвинуваченої BMW 520, яку передано у дохід держави. В ухвалі наголошується: машина є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Як повідомляв «Главком», на Волині жінка поскаржилася в Офіс омбудсмена на дії працівників Ковельського міського ТЦК та СП. За її словами, військкоми завдали її чоловіку тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні. Прямо з медзакладу його примусово доставили до Луцького міського ТЦК та СП.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що працівники ТЦК дедалі менше використовують насильницький підхід під час мобілізації громадян. Так звана «бусифікація», за його словами, поступово відходить у минуле.

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Теги: ТЦК поліція військові війна суд Хмельниччина

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