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Відомий український актор пояснив, чому він миє сцену перед виставою

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Олег Стефан грає у Театрі драми і комедії на лівому березі у Києві
фото: скриншот відео

«До цього треба ставитися як до частини підготовки, в тому числі свого власного тіла»

Актор, педагог та Заслужений артист України Олег Стефан розповів, що має власний ритуал: перед вечірньою виставою, у якій він бере участь, артист власноруч миє сцену. За словами актора, це допомагає йому грати, а також демонструє цінність до сцени, як «святого місця».

Стефан зауважив, що робив постійно такий ритуал, коли працював у Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса. До того ж, його у цьому підтримували деякі колеги.

«Це насправді, до цього треба ставитися як до частини підготовки, в тому числі свого власного тіла, бо я прочитав це у Йоші Оїдо актора-японця, який працював з Пітером Бруком в Парижі. Він написав тонесеньку книженьцю, яку переклав, не хочеться навіть говорити, покійний Шкарабан Микола, який мені її переслав просто от в репринтному виданні, не знайшлося коштів щоби її видати. І отам я прочитав, що це дуже корисна річ для акторів», – зауважив Стефан.

Актор пояснює, що коли проводить тренінги з професійними акторами, наприклад, з останніх, у Чернівцях, він починає лекції з миття підлоги. Потім запитує у акторів, який у них стаж, і чи роблять такий «ритуал».

«Вони кажуть: ні. А я кажу, розумієте, це місце святе, воно вам приносить славу, задоволення, реалізацію. Чому ми не можемо от присвятити свою любов цим підмостком, щоб їх от, і вони запам'ятаються і більше того, вони допоможуть вам грати. І я це спостерігаю на власному досвіді. Це відбувається, на жаль, уже зараз нечасто, актори репертуарних театрів до цього не дуже привчені», – додав Стефан.

Актор підсумував, що мив сцену навіть під час закордонних гастролей у Німеччині. Іноземні колеги теж дивувалися такому «підходу до роботи», однак Олег Стефан не придавав цьому значення.

Олег Стефан відомий за такими ролями у кіно: воїн УПА – «Червоний», Іван Синиця – «Гуцулка Ксеня», Левко – «Захар Беркут», Сергій – «Мирний-21». У львівському театрі імені Курбаса грав у таких виставах: «Перехресні стежки», «Лісова пісня», «Дон Жуан», «Марко Проклятий, або Східна легенда».

Наразі у київському Театрі драми і комедії на лівому березі можна побачити такі вистави за участю Стефана, як «Батько», «Намалюй мені літак», «Альбатроси», Ha*l*t. 

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Теги: артист актор педагог театр

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