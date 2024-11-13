Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Видатний актор Стефанов пояснив, чому змінив своє прізвище

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Олег Стефан грає у Театрі драми і комедії на лівому березі у Києві
фото: скриншот відео

Артист розповів, як пройшов період «повернення до самого себе»

Актор, педагог та Заслужений артист України Олег Стефан змінив своє прізвище зі Стефанов на Стефан. У інтервʼю він розповів, як прийшов до цього рішення.

Як пригадує актор, у юнацтві він дуже пишався тим, що має закінчення у прізвищі -ов, адже це значить, що «він росіянин, і перед ним відкриваються всі двері». Однак Стефан не зміг тричі вступити до університету у Москві, і після повернення додому став працювати на судремонтному заводі.

«І от в цеху, працюючи з деталями, в перерві напроти мене завжди працював майстер високого класу дід Ваня. Я його досі запам'ятав. І от він якось мені каже: «Та який ти Стефанов, я твого діда знав, він не Стефанов був, а Стефан Штефан», – пригадує актор.

Після цього у майбутнього артиста почався період «повернення до себе самого». Стефан знайшов старі документи на будинок, де ще латиною було написано прізвище його діда – Штефан або ж Стефан.

«А потім я знайшов документи переписані кирилицею, де вже було написано Стефанов. А де жила бабця, і там де я і народився, Одеська область, це самий край такий, знаєте, дуже живописний і дикий край України», – розповів залсужений артист.

Стефан поділився, що його рідною мовою була російська, і до української він прийшов свідомо, коли почав дізнаватися історію театрів, у яких він грав. Також, коли бачив, як актори розриваються між російською та українською мовами.

«Я не скажу скільки сліз було в подушку, тому що тебе просто обманули. А коли ти юний і чистий, ти сприймав все за чисту монету, це дуже ранить і ти починаєш шукати опору в чомусь справжньому. І коли ти потрапляєш в український театр, ти розумієш що ти не можеш існувати подвійним життям», – наголосив Стефан.

Раніше зірковий актор Театру на Лівому березі пояснив, як мобілізовані артисти встигають щовечора виходити на сцену

Читайте також:

Теги: педагог будинок актор артист театр документи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років
Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
17 жовтня, 20:03
В Києві працювала ППО
У Києві під час повітряної тривоги лунали вибухи
18 жовтня, 03:30
Щасливий татусь та його діточки
Відомий музикант став татусем двійнят
26 жовтня, 21:22
Нищук зауважив, що у його голові щоденно звучать слова матері: «Сину – ми боремось за Україну!»
«Люблю назавжди». Актор Нищук присвятив своїй покійній матері пронизливий допис (фото)
28 жовтня, 12:26
Внаслідок повторної атаки окупантів руйнувань зазнав магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці
Обстріл Старокостянтинова: з'явилися нові подробиці атаки РФ
24 жовтня, 14:16
Як пояснили в зоопарку, тіла тварин привозять на завод для утилізації
На заводі у Рівненській області виявлено мертвого лева: як він там опинився
27 жовтня, 15:29
Федору Стригуну – 85. Біографія та архівні фото легендарного актора
Федору Стригуну – 85. Біографія та архівні фото легендарного актора
1 листопада, 09:29
Крісло колісне, яке ветерани подарували Анатолію Підгорному
«Користуйтеся». Ветеран війни подарував крісло колісне інваліду – голові облради Черкас
1 листопада, 12:07
Співак не хотів залишати маму одну після тяжкої втрати – смерті тата
47-річний український співак зізнався, що живе з мамою
3 листопада, 19:24

Життя

Видатний актор Стефанов пояснив, чому змінив своє прізвище
Видатний актор Стефанов пояснив, чому змінив своє прізвище
«Дякую Богові за диво». Донька Ади Роговцевої розповіла про здоров'я мами
«Дякую Богові за диво». Донька Ади Роговцевої розповіла про здоров'я мами
«Я цього не їм». Меланія Трамп розкритикувала одну з найпопулярніших страв у світі
«Я цього не їм». Меланія Трамп розкритикувала одну з найпопулярніших страв у світі
Онука Ротару показала відпочинок з мамою в одній із європейських країн
Онука Ротару показала відпочинок з мамою в одній із європейських країн
Помпеї вводять ліміт на туристів: відтепер квитки будуть іменними
Помпеї вводять ліміт на туристів: відтепер квитки будуть іменними
Знаменитий актор покинув США після перемоги Трампа на виборах
Знаменитий актор покинув США після перемоги Трампа на виборах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2024
25K
Інцидент у підрозділі «Асгард»: командування Сухопутних військ проводить додаткову перевірку
6990
Франція нищить відомі виноградники: звинувачує війну в Україні
6976
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6369
Такі тепер герої у Росії

Новини

Захист Гринкевичів відреагував на нові звинувачення ДБР
Сьогодні, 11:33
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже годину
Сьогодні, 10:08
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 06:00
У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95 – Повітряні сили
Сьогодні, 03:54
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни завдали ударів по Запорізькій області, пошкоджена багатоповерхівка
Вчора, 23:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua