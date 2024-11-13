Видатний актор Стефанов пояснив, чому змінив своє прізвище

Артист розповів, як пройшов період «повернення до самого себе»

Актор, педагог та Заслужений артист України Олег Стефан змінив своє прізвище зі Стефанов на Стефан. У інтервʼю він розповів, як прийшов до цього рішення.

Як пригадує актор, у юнацтві він дуже пишався тим, що має закінчення у прізвищі -ов, адже це значить, що «він росіянин, і перед ним відкриваються всі двері». Однак Стефан не зміг тричі вступити до університету у Москві, і після повернення додому став працювати на судремонтному заводі.

«І от в цеху, працюючи з деталями, в перерві напроти мене завжди працював майстер високого класу дід Ваня. Я його досі запам'ятав. І от він якось мені каже: «Та який ти Стефанов, я твого діда знав, він не Стефанов був, а Стефан Штефан», – пригадує актор.

Після цього у майбутнього артиста почався період «повернення до себе самого». Стефан знайшов старі документи на будинок, де ще латиною було написано прізвище його діда – Штефан або ж Стефан.

«А потім я знайшов документи переписані кирилицею, де вже було написано Стефанов. А де жила бабця, і там де я і народився, Одеська область, це самий край такий, знаєте, дуже живописний і дикий край України», – розповів залсужений артист.

Стефан поділився, що його рідною мовою була російська, і до української він прийшов свідомо, коли почав дізнаватися історію театрів, у яких він грав. Також, коли бачив, як актори розриваються між російською та українською мовами.

«Я не скажу скільки сліз було в подушку, тому що тебе просто обманули. А коли ти юний і чистий, ти сприймав все за чисту монету, це дуже ранить і ти починаєш шукати опору в чомусь справжньому. І коли ти потрапляєш в український театр, ти розумієш що ти не можеш існувати подвійним життям», – наголосив Стефан.

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