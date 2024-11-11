Куди піти і що подивитися: щотижневий дайджест мистецьких подій столиці

Серед іншого, відбудуться також події і для людей з інвалідністю

Протягом тижня у столиці пройдуть мистецькі заходи – киян та гостей міста запрошують їх відвідати. Серед іншого, відбудуться також події і для людей з інвалідністю. Департаменті культури КМДА оприлюднив дайджест подій на тиждень.

Зокрема 13 листопада у Музеї видатних діячів української культури пройде майстер-клас із петриківського розпису в межах виставки «Чудернацькі створіння».

А в Київському міському центрі народної творчості та культурологічних досліджень 11 листопада відбудеться консультація «Фізична безбарʼєрність у закладах культури та освіти».

Зміст

Театри

Київський муніципальний академічний театр опери та балету:

14 листопада – сценічна кантата «Карміна Бурана» (виконавці: солісти, оркестр, хор);

15 листопада – балет на одну дію «Легенда про вічне кохання», балет на одну дію «Історії у стилі танго»;

16 листопада – мюзикл для дітей на 2 дії «Пригоди Гекльберрі Фінна»;

17 листопада – балет на 2 дії «Дюймовочка».

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:

12 листопада – вистава «Корсиканка». Історичний анекдот;

13 листопада – вистава «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;

14 листопада – вистава «Легенди Києва». Бувальщини;

15 листопада – вистава «Батько». Спроба згадати життя на 2 дії;

16 листопада – вистава «37 листівок». Драмеді;

16 листопада – вистава «Дзвінок з минулого». Комедія;

17 листопада – вистава «Намалюй мені літак». Життя між двома польотами;

17 листопада – вистава «Хлібне перемир’я». Сміятись/плакати/розуміти.

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

16 листопада – жартівлива опера «Пан Коцький»;

17 листопада – казка-цирк «Вовк та семеро козенят».

Дитячий простір «У світі казок»

13 листопада – вередлива казка «Принцеса на даху»;

16 листопада – інтерактивна казка для найменших «Обережно, незнайомець!».

Київський академічний театр ляльок:

13 листопада – «Пригоди Бурундучків»;

14 листопада – «Кіт у чоботях»;

15 листопада – «Чарівник країни Оз»;

16 листопада – «Троє поросят»;

16 листопада – «Дюймовочка а’Paris»;

17 листопада – «Золоте курча»;

17 листопада – «Попелюшка».

Київський академічний театр «Колесо»:

12, 15, 16 листопада – спільний проєкт Херсонського академічного театру ім. М. Куліша та театру «Колесо» – лірична комедія «Надвечір’я з рок-н-ролом»;

13, 14 листопада – детектив «Мишоловка»;

16 листопада – екскурсія за лаштунки театру та вистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки»;

17 листопада – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

17 листопада – мексиканська комедія «Два аромати троянди».

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:

11 листопада – вистава-висловлювання на 1 дію «Круасани з мигдалем»;

14 листопада – національна трагедія «Народжені бути вільними»;

16 листопада – відкриття себе в коханні «Pro L. мовою троянд»;

17 листопада – комедійна казка-пʼєса «Пан Коцький»;

17 листопада – любовний брудершафт «Постіль брати будете?!?!».

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»:

14 листопада – музична комедія на 2 дії «Конотопська відьма»;

15 листопада – детектив-кабаре «Нічний репортер»;

16 листопада – ексцентрично-музична комедія по-гуцульськи «Гуцулка Ксеня»;

17 листопада – музична комедія «Коханий нелюб».

Київський академічний театр на Печерську:

14, 15 листопада – романтична комедія «Salida Cruzada – 8 кроків танго»;

17 листопада – сторінки життя Соломії Крушельницької (за спогадами її сучасників) «Соломія».

Музеї

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

до 1 грудня – виставка ««ὠμοφόριον. Військо під захистом Богородиці»;

до 30 листопада – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 30 листопада – виставка живопису із колекції Музею історії міста Києва «Київ багряний»;

до 24 листопада – виставка «Протест/Архітектура. Барикади і намети: світ і Україна» (спільно з Музеєм Революції Гідності);

до 30 листопада – виставка «Щоденники війни» (спільно з Музеєм «Голоси мирних»);

до 30 листопада – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

11, 12 листопада – науково-практична конференція «Київ і кияни»;

16 листопада – круглий стіл «Кейс Музею Майдану: меморіалізація історії в центрі міста»;

17 листопада – майстер-клас для дітей «Графіті та плакати протесту»;

протягом листопада – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом листопада – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом листопада – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

до 30 листопада – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 30 листопада – виставка «Transfero» (до 90-річчя повернення столиці України до Києва);

15–17 листопада – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

16 листопада – кураторська екскурсія виставкою «Transfero».

Музей української діаспори

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – виставка «Наш Сікорський»;

до 2 грудня – виставка творів сучасних українських художників «Шість вимірів»;

протягом місяця – кураторські екскурсії та майстер-класи у просторі виставки «Шість вимірів»;

15 листопада – концерт «Суаре Поліни Віардо».

Музей шістдесятництва:

до 30 листопада – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 листопада – виставка «Світ колажів Любові Панченко»;

до 30 листопада – виставка художніх творів із колекції Музею шістдесятництва «Осанна осені»;

до 30 листопада – виставка творів Галини Севрук «Земля і небо».

Музей окупації Києва:

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

Музей Шолом-Алейхема:

до 23 листопада – виставка живопису Альберта Еліезера Фельдмана;

щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

до 31 грудня – виставка «Tempo Primo»;

17 листопада – майстер-клас «Квіткова аплікація».

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:

14–31 листопада – виставковий проєкт «Українські традиції і сучасність» спільно з КДАДПМіД ім. М. Бойчука;

15 листопада – арттерапія «Турбота про себе та інших»;

17 листопада – виховний проєкт «Толерантність».

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

13 листопада – майстер-класи з пластинографії;

17 листопада – Володимир Тимчук (полковник ЗСУ), презентація збірки «Барокове».

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:

до 15 листопада – персональна виставка Народного художника України Володимира Гуріна:

15–31 листопада – персональна виставка Ореста Кузів.

Музей гетьманства:

9–21 листопада – персональна виставка живопису Наталі Микитенко «Кольорові емоції»;

до 20 листопада – персональна виставка живопису Ірини Стольнікович «Любов – квіти – життя»;

16 листопада – наукова лекція к.і.н. Дмитра Гордієнка «Це ті, яких предки з Володимиром Хрестилися. Пам’ять про княжу добу в козацькій Україні»;

17 листопада – екскурсія «З козацькими гетьманами на НМТ» за темою «Українські землі у складі Речі Посполитої у др. пол. 16 ст. – п. пол. 17 ст.».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

16–30 листопада – персональна виставка головного художника ТЮГу Олега Татаринова;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

За попереднім замовленням:

цикл ізотерапевтичних занять для дітей та дорослих «Намалюй свій власний світ»;

екскурсія «Розвиток музичного мистецтва України», яка розповідає про розвиток української музики від давніх фольклорних джерел до різноманітних класичних форм і жанрів на основі представлених в експозиції матеріалів.

Будинок-музей М. Заньковецької:

10–24 листопада – персональна виставка «Я пишу тишу…» членкині Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Олени Олексієнко;

16–30 листопада – персональна виставка «Осінні барви» членкині Національної спілки художників України, Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Ірини Клименко.

Меморіальний музей-квартира В.С.Косенка:

11 листопада – у межах циклу «Музичні зустрічі в музеї» виступають студенти Факультету музичного мистецтва університету Б. Грінченка;

23 листопада – концерт студентів Київської дитячої академії мистецтв.

Національний музей декоративного мистецтва України:

до 1 грудня – виставка «Біла магія. Порцеляна» до 100-річчя Київського експериментального кераміко-художнього заводу. З колекцій

Національного музею декоративного мистецтва України та Музею «Київський фарфор»;

до 15 січня 2025 р. – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України;

13 листопада – 7 грудня – культурно-мистецька програма «Білокурівський листопад». У межах програми:

лекція з творчою частиною «Катерина Білокур. Квітка душа»;

лекція-екскурсія «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів»;

виїзна лекція «Листами мов зорею засвітилася»;

творчо-ігровий простір «Квіти Катерини Білокур»;

показ фільмів про життєвий та творчий шлях Катерини Білокур.

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

до 1 грудня – виставка-колаж-інсталяція «Україна і Українці. Ідентифікація або Світ створений з любові» (репродукції з фондової збірки Музею Івана Гончара);

6 листопада – 1 грудня – квест для дітей «Світ створений з любові» в межах виставки «Україна і Українці. Ідентифікація або Світ створений з любові»;

протягом листопада – планшетна вулична виставка «До своєї природи» – про осмислення теми історичного взаємозв’язку українців з природою через культуру та про цінність національного природного і культурного спадку;

до 31 грудня – онлайн-виставка «Небо на землі. Колекція українських народних ікон Івана Гончара»;

до 31 грудня – мами-українки на фотографіях початку ХХ століття;

до 31 грудня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

до 1 грудня – майстер-клас із фольклору;

до 1 грудня – майстер-клас з інструментальної музики;

до 1 грудня – майстер-клас із традиційних танців;

16 листопада – концерт фольклорного гурту «Євшан-Зілля». Пісні Запоріжжя.

Музей книги і друкарства України:

14 листопада – концерт Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра, клас професора Михайла Тищенка;

17 листопада – відеопоказ-прем’єра музичної вистави «Я буду жити. Горицвіт» від музичної платформи newmusicdays (відповідальна – наукова співробітниця Світлана Скиба);

упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії;

упродовж місяця – експонування виставки бійця ЗСУ Володимира Семенишина;

до 20 листопада – продовження експонування виставки-відзначення творчої спадщини лавреата Шевченківської премії Володимира Юрчишина до Дня пам’яті українців – жертв примусового виселення у 1944–1951 роках;

виставка від Pictoric (керівник – художник Олег Грищенко);

виставка «Віддай перевагу зіркам!» гравера Іллі в Музеї історії релігії (Львів).

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

щопонеділка – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Український тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ);

6–29 листопада 2024 – «Українська Повстанська Армія. Нескорені герої», виставка архівних фото «Яворівський фотоархів УПА» (онлайн-виставка з матеріалів фондів);

11 листопада – меморіальні заходи до Дня Незалежності Республіки Польща на території музею. Спільно з Посольством РП, Польським інститутом, ГО.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

16 листопада – «Контрольний постріл».

Музей видатних діячів української культури:

до 30 грудня – «Салон Проні Прокопівни». Інтерактивна виставка за мотивами твору «За двома зайцями» М. Старицького;

до 10 грудня – «Микола Лисенко в Лейпцигу». Виставка з колекції Музею;

до 25 листопада – виставки Анни Мейсон «Чудернацькі звірі. Живопис. Графіка. Кераміка»;

15 листопада – 31 грудня – виставка до 175-річчя «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;

13 листопада – майстер-клас Р. Калашнікової з петриківського розпису для людей з інвалідністю в межах виставки «Чудернацькі створіння»;

14 листопада – відкриття виставки «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;

15 листопада – лекція з чаюванням «Трендові аксесуари Олени Пчілки»;

16 листопада – театралізований захід «Спогади старого війта». Лекторій і майстер-клас із середньовічного танцю;

10 та 24 листопада – «Панас Саксаганський. Магія перетворення». Лекторій з чаюванням;

13 листопада – концерт О. Чубаревої (сопрано). Спільно з НФУ;

14 листопада – концерт О. Шувар (вокал). Спільно з НФУ;

16 листопада – концерт квартету баяністів ім. М. Різоля. Спільно з НФУ;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щовівторка та щочетверга – квест для дітей «Таємниці музичних інструментів».

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

13–17 листопада – виставка «Ковчег»;

13–15 листопада – екскурсія виставкою «Ковчег»;

16, 17 листопада – історія Музею Ханенків, вулична екскурсія;

16, 17 листопада – кураторська екскурсія виставкою «Ковчег»;

16, 17 листопада – екскурсія інтерʼєрами Музею Ханенків;

14 листопада – презентація творів із колекції Музею Ханенків у межах проєкту «Крізь потаємні дверцята», екскурсії від кураторів;

щосуботи (протягом роботи виставки «Ковчег») – кураторська екскурсія від Олени Мітякіної;

щосуботи – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;

щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія.

Національний музей «Київська картинна галерея»:

12 листопада – відкриття виставки Ігоря Гусєва;

15 листопада – вернісаж виставки Лариси Пішої;

Національний музей Революції Гідності:

до 21 листопада (включно) – виставка «Протест/Архітектура. Барикади і намети: світ і Україна».

Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при НТУУ КПІ:

11–15 листопада – виставка «П’ять чаш. П’ять стихій»

11–15 листопада – виставка астрофотографії глибокого неба Артуро Медведеро (спільно з Етнокосмологічним музеєм Литви);

13 листопада – благодійний захід для родин ВПО спільно з БО «БФ Карітас-Київ» та БФ «Я Маріуполь»;

11–15 листопада – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел. 044-204-86-40 та 044-204-85-17;

Галерея КМЦНТКД:

11 листопада – консультація «Фізична безбарʼєрність у закладах культури та освіти»;

12 листопада – вивчаємо народну творчість Києва. Інформаційно-практична консультація;

14 листопада – «Статус. Методично-практична консультація»;

15 листопада – організація звітних концертів і виставок народних (аматорських) колективів (студій) та репертуар. Методична консультація;

16 листопада – «Етнічна мозаїка столиці: корінні народи, національні меншини, діаспора».

Музей українського грамзапису:

17 листопада – Віктор Морозов. Декада вінілу, класика сучасної української музики.

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:

17, 18 листопада – «Хатинка народних майстринь». Майстер-класи «Urban Motanka».

Бібліотеки

Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва:

15 листопада – дружня бесіда-інформування «Ми всі такі різні» (до Міжнародного дня толерантності);

21 листопада – інформаційна година «Країна гідних і нескорених» (до Дня Гідності та Свободи).

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

11, 13 листопада – заняття «Школа мобільної грамотності»;

12 листопада – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт, спрямований на надання можливості військовим, ветеранам, членам їхніх родин і ВПО займатися мистецтвом;

12 листопада – «Творча мандрівка з Симором Гласенком», стрим-зустріч із сучасним письменником, сценаристом і бардом (на Facebook-сторінці бібліотеки);

13 листопада – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;

13 листопада – розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено!» у співпраці з «Єдині»;

14 листопада – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

15 листопада – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень»;

15–25 листопада – книжкова виставка «1000 днів Сили: людська витримка у вогні конфлікту» та виставка творчих робіт графіка Володимира Реброва «1000 днів війни у творчості художника».

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

11 листопада – святковий концерт Світлани Кас’яненко;

11 листопада – перегляди фільмів мовою оригіналу;

11 листопада – мовний клуб НУМО;

12 листопада – києвознавчий вівторок з Аркадієм Третьяковим «Костел св. Миколая в Києві»;

13 листопада – презентація книги «Львівські подорожі напередодні війни»;

13 листопада – вечір пам’яті театрознавця, режисера, актора, викладача Миколи Шкарабана;

14 листопада – Жіноче коло психологічної підтримки;

16 листопада – розмовний клуб «English Speaking Club».

Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:

11–14 листопада – колективна виставка картин «Гарбузи» (куратор – Еллен Орро);

11 листопада – розмовний клуб англійської мови «Зустрічі з англійською» (за попереднім записом);

11 листопада – зустріч із письменником, видавцем Ярославом Карпцем. Презентація книжки «Феєрія духу» (написана на основі щоденника Павла Тичини);

12 листопада – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона» (за попереднім записом);

12 листопада – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);

13 листопада – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;

14 листопада – зустріч із фольклористкою, викладачкою вокалу, артисткою академічного народно-етнографічного ансамблю «Калина» Аллою Пустовіт «Український хор як форма збереження народної пісні в часи тоталітарного режиму».

Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:

13 листопада – мовна практика в speaking club «Мовознайка»;

14 листопада – клуб української мови «Говоримо українською»;

14 листопада – концерт юних талантів «Свято музики»;

15 листопада – бесіда до Міжнародного дня толерантності «Толерантність – запорука людяності»;

16 листопада – гурток «Родинне коло».

Бібліотека ім. В. Сосюри:

14 листопада – засідання літературно-розмовного клубу «Моя мова». «Служіння рідному слову» – до річниці від дня народження Михайла Старицького.

Центральна районна бібліотека «Печерська»:

12 листопада – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму;

11–17 листопада – виставка живопису української художниці Олени Смаль «Пірует».

Бібліотека естетичного виховання:

12 листопада – заняття студії малювання для дорослих «Чарівний пензель»;

11–17 листопада – експозиція ювелірних робіт «Музика в камені Галини Хобти».

Бібліотека ім. О. Вишні:

17 листопада – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);

17 листопада – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

Бібліотека «Книголюб»:

11 листопада – творчий вечір із циклу «Осінні зустрічі», за участі лауреатів і дипломантів всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів Тетяни Тоцької, Тетяни Савицької, Наталії Савіної. Ведуча та концертмейстер-композиторка – заслужена артистка естрадного мистецтва України Елла Малахова;

11–17 листопада – виставка репродукцій робіт Шрі Чинмоя.

Бібліотека № 150:

11-17 листопада – колективна художня виставка «Діалоги з М. Чурльонісом» у межах міжнародного артпроєкту «Сонце в серці».

Під час заходів киянам просять дотримуватися заходів безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, актор Володимир Кравчук на 65-му Thessaloniki International Film Festival у Греції отримав приз «Найкращий актор» – за головну роль в фільмі «Ти – космос».