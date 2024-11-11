Куди піти і що подивитися: щотижневий дайджест мистецьких подій столиці
Серед іншого, відбудуться також події і для людей з інвалідністю
Протягом тижня у столиці пройдуть мистецькі заходи – киян та гостей міста запрошують їх відвідати. Серед іншого, відбудуться також події і для людей з інвалідністю. Департаменті культури КМДА оприлюднив дайджест подій на тиждень.
Зокрема 13 листопада у Музеї видатних діячів української культури пройде майстер-клас із петриківського розпису в межах виставки «Чудернацькі створіння».
А в Київському міському центрі народної творчості та культурологічних досліджень 11 листопада відбудеться консультація «Фізична безбарʼєрність у закладах культури та освіти».
Зміст
Театри
Київський муніципальний академічний театр опери та балету:
- 14 листопада – сценічна кантата «Карміна Бурана» (виконавці: солісти, оркестр, хор);
- 15 листопада – балет на одну дію «Легенда про вічне кохання», балет на одну дію «Історії у стилі танго»;
- 16 листопада – мюзикл для дітей на 2 дії «Пригоди Гекльберрі Фінна»;
- 17 листопада – балет на 2 дії «Дюймовочка».
Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
- 12 листопада – вистава «Корсиканка». Історичний анекдот;
- 13 листопада – вистава «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;
- 14 листопада – вистава «Легенди Києва». Бувальщини;
- 15 листопада – вистава «Батько». Спроба згадати життя на 2 дії;
- 16 листопада – вистава «37 листівок». Драмеді;
- 16 листопада – вистава «Дзвінок з минулого». Комедія;
- 17 листопада – вистава «Намалюй мені літак». Життя між двома польотами;
- 17 листопада – вистава «Хлібне перемир’я». Сміятись/плакати/розуміти.
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
- 16 листопада – жартівлива опера «Пан Коцький»;
- 17 листопада – казка-цирк «Вовк та семеро козенят».
Дитячий простір «У світі казок»
- 13 листопада – вередлива казка «Принцеса на даху»;
- 16 листопада – інтерактивна казка для найменших «Обережно, незнайомець!».
Київський академічний театр ляльок:
- 13 листопада – «Пригоди Бурундучків»;
- 14 листопада – «Кіт у чоботях»;
- 15 листопада – «Чарівник країни Оз»;
- 16 листопада – «Троє поросят»;
- 16 листопада – «Дюймовочка а’Paris»;
- 17 листопада – «Золоте курча»;
- 17 листопада – «Попелюшка».
Київський академічний театр «Колесо»:
- 12, 15, 16 листопада – спільний проєкт Херсонського академічного театру ім. М. Куліша та театру «Колесо» – лірична комедія «Надвечір’я з рок-н-ролом»;
- 13, 14 листопада – детектив «Мишоловка»;
- 16 листопада – екскурсія за лаштунки театру та вистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки»;
- 17 листопада – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;
- 17 листопада – мексиканська комедія «Два аромати троянди».
Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:
- 11 листопада – вистава-висловлювання на 1 дію «Круасани з мигдалем»;
- 14 листопада – національна трагедія «Народжені бути вільними»;
- 16 листопада – відкриття себе в коханні «Pro L. мовою троянд»;
- 17 листопада – комедійна казка-пʼєса «Пан Коцький»;
- 17 листопада – любовний брудершафт «Постіль брати будете?!?!».
Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»:
- 14 листопада – музична комедія на 2 дії «Конотопська відьма»;
- 15 листопада – детектив-кабаре «Нічний репортер»;
- 16 листопада – ексцентрично-музична комедія по-гуцульськи «Гуцулка Ксеня»;
- 17 листопада – музична комедія «Коханий нелюб».
Київський академічний театр на Печерську:
- 14, 15 листопада – романтична комедія «Salida Cruzada – 8 кроків танго»;
- 17 листопада – сторінки життя Соломії Крушельницької (за спогадами її сучасників) «Соломія».
Музеї
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:
- до 1 грудня – виставка ««ὠμοφόριον. Військо під захистом Богородиці»;
- до 30 листопада – виставка «На сторожі Святої Софії»;
- до 30 листопада – виставка живопису із колекції Музею історії міста Києва «Київ багряний»;
- до 24 листопада – виставка «Протест/Архітектура. Барикади і намети: світ і Україна» (спільно з Музеєм Революції Гідності);
- до 30 листопада – виставка «Щоденники війни» (спільно з Музеєм «Голоси мирних»);
- до 30 листопада – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
- 11, 12 листопада – науково-практична конференція «Київ і кияни»;
- 16 листопада – круглий стіл «Кейс Музею Майдану: меморіалізація історії в центрі міста»;
- 17 листопада – майстер-клас для дітей «Графіті та плакати протесту»;
- протягом листопада – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
- протягом листопада – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
- протягом листопада – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- до 30 листопада – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- до 30 листопада – виставка «Transfero» (до 90-річчя повернення столиці України до Києва);
- 15–17 листопада – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 16 листопада – кураторська екскурсія виставкою «Transfero».
- Музей української діаспори
- до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
- до 31 грудня – виставка «Наш Сікорський»;
- до 2 грудня – виставка творів сучасних українських художників «Шість вимірів»;
- протягом місяця – кураторські екскурсії та майстер-класи у просторі виставки «Шість вимірів»;
- 15 листопада – концерт «Суаре Поліни Віардо».
Музей шістдесятництва:
- до 30 листопада – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
- до 30 листопада – виставка «Світ колажів Любові Панченко»;
- до 30 листопада – виставка художніх творів із колекції Музею шістдесятництва «Осанна осені»;
- до 30 листопада – виставка творів Галини Севрук «Земля і небо».
Музей окупації Києва:
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».
Музей Шолом-Алейхема:
- до 23 листопада – виставка живопису Альберта Еліезера Фельдмана;
- щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».
Музей «Садиба на Кудрявці»:
- до 31 грудня – виставка «Tempo Primo»;
- 17 листопада – майстер-клас «Квіткова аплікація».
Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:
- 14–31 листопада – виставковий проєкт «Українські традиції і сучасність» спільно з КДАДПМіД ім. М. Бойчука;
- 15 листопада – арттерапія «Турбота про себе та інших»;
- 17 листопада – виховний проєкт «Толерантність».
Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:
- 13 листопада – майстер-класи з пластинографії;
- 17 листопада – Володимир Тимчук (полковник ЗСУ), презентація збірки «Барокове».
Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:
- до 15 листопада – персональна виставка Народного художника України Володимира Гуріна:
- 15–31 листопада – персональна виставка Ореста Кузів.
Музей гетьманства:
- 9–21 листопада – персональна виставка живопису Наталі Микитенко «Кольорові емоції»;
- до 20 листопада – персональна виставка живопису Ірини Стольнікович «Любов – квіти – життя»;
- 16 листопада – наукова лекція к.і.н. Дмитра Гордієнка «Це ті, яких предки з Володимиром Хрестилися. Пам’ять про княжу добу в козацькій Україні»;
- 17 листопада – екскурсія «З козацькими гетьманами на НМТ» за темою «Українські землі у складі Речі Посполитої у др. пол. 16 ст. – п. пол. 17 ст.».
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:
- 16–30 листопада – персональна виставка головного художника ТЮГу Олега Татаринова;
- постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
- постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.
За попереднім замовленням:
цикл ізотерапевтичних занять для дітей та дорослих «Намалюй свій власний світ»;
екскурсія «Розвиток музичного мистецтва України», яка розповідає про розвиток української музики від давніх фольклорних джерел до різноманітних класичних форм і жанрів на основі представлених в експозиції матеріалів.
Будинок-музей М. Заньковецької:
- 10–24 листопада – персональна виставка «Я пишу тишу…» членкині Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Олени Олексієнко;
- 16–30 листопада – персональна виставка «Осінні барви» членкині Національної спілки художників України, Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Ірини Клименко.
Меморіальний музей-квартира В.С.Косенка:
- 11 листопада – у межах циклу «Музичні зустрічі в музеї» виступають студенти Факультету музичного мистецтва університету Б. Грінченка;
- 23 листопада – концерт студентів Київської дитячої академії мистецтв.
Національний музей декоративного мистецтва України:
- до 1 грудня – виставка «Біла магія. Порцеляна» до 100-річчя Київського експериментального кераміко-художнього заводу. З колекцій
Національного музею декоративного мистецтва України та Музею «Київський фарфор»;
- до 15 січня 2025 р. – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України;
- 13 листопада – 7 грудня – культурно-мистецька програма «Білокурівський листопад». У межах програми:
- лекція з творчою частиною «Катерина Білокур. Квітка душа»;
лекція-екскурсія «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів»;
виїзна лекція «Листами мов зорею засвітилася»;
творчо-ігровий простір «Квіти Катерини Білокур»;
показ фільмів про життєвий та творчий шлях Катерини Білокур.
НЦНК «Музей Івана Гончара»:
- до 1 грудня – виставка-колаж-інсталяція «Україна і Українці. Ідентифікація або Світ створений з любові» (репродукції з фондової збірки Музею Івана Гончара);
- 6 листопада – 1 грудня – квест для дітей «Світ створений з любові» в межах виставки «Україна і Українці. Ідентифікація або Світ створений з любові»;
- протягом листопада – планшетна вулична виставка «До своєї природи» – про осмислення теми історичного взаємозв’язку українців з природою через культуру та про цінність національного природного і культурного спадку;
- до 31 грудня – онлайн-виставка «Небо на землі. Колекція українських народних ікон Івана Гончара»;
- до 31 грудня – мами-українки на фотографіях початку ХХ століття;
- до 31 грудня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;
- до 1 грудня – майстер-клас із фольклору;
- до 1 грудня – майстер-клас з інструментальної музики;
- до 1 грудня – майстер-клас із традиційних танців;
- 16 листопада – концерт фольклорного гурту «Євшан-Зілля». Пісні Запоріжжя.
Музей книги і друкарства України:
- 14 листопада – концерт Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра, клас професора Михайла Тищенка;
- 17 листопада – відеопоказ-прем’єра музичної вистави «Я буду жити. Горицвіт» від музичної платформи newmusicdays (відповідальна – наукова співробітниця Світлана Скиба);
- упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії;
- упродовж місяця – експонування виставки бійця ЗСУ Володимира Семенишина;
- до 20 листопада – продовження експонування виставки-відзначення творчої спадщини лавреата Шевченківської премії Володимира Юрчишина до Дня пам’яті українців – жертв примусового виселення у 1944–1951 роках;
- виставка від Pictoric (керівник – художник Олег Грищенко);
- виставка «Віддай перевагу зіркам!» гравера Іллі в Музеї історії релігії (Львів).
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:
- щопонеділка – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Український тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ);
- 6–29 листопада 2024 – «Українська Повстанська Армія. Нескорені герої», виставка архівних фото «Яворівський фотоархів УПА» (онлайн-виставка з матеріалів фондів);
- 11 листопада – меморіальні заходи до Дня Незалежності Республіки Польща на території музею. Спільно з Посольством РП, Польським інститутом, ГО.
Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:
- 16 листопада – «Контрольний постріл».
Музей видатних діячів української культури:
- до 30 грудня – «Салон Проні Прокопівни». Інтерактивна виставка за мотивами твору «За двома зайцями» М. Старицького;
- до 10 грудня – «Микола Лисенко в Лейпцигу». Виставка з колекції Музею;
- до 25 листопада – виставки Анни Мейсон «Чудернацькі звірі. Живопис. Графіка. Кераміка»;
- 15 листопада – 31 грудня – виставка до 175-річчя «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;
- 13 листопада – майстер-клас Р. Калашнікової з петриківського розпису для людей з інвалідністю в межах виставки «Чудернацькі створіння»;
- 14 листопада – відкриття виставки «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;
- 15 листопада – лекція з чаюванням «Трендові аксесуари Олени Пчілки»;
- 16 листопада – театралізований захід «Спогади старого війта». Лекторій і майстер-клас із середньовічного танцю;
- 10 та 24 листопада – «Панас Саксаганський. Магія перетворення». Лекторій з чаюванням;
- 13 листопада – концерт О. Чубаревої (сопрано). Спільно з НФУ;
- 14 листопада – концерт О. Шувар (вокал). Спільно з НФУ;
- 16 листопада – концерт квартету баяністів ім. М. Різоля. Спільно з НФУ;
- щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;
- щовівторка та щочетверга – квест для дітей «Таємниці музичних інструментів».
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- 13–17 листопада – виставка «Ковчег»;
- 13–15 листопада – екскурсія виставкою «Ковчег»;
- 16, 17 листопада – історія Музею Ханенків, вулична екскурсія;
- 16, 17 листопада – кураторська екскурсія виставкою «Ковчег»;
- 16, 17 листопада – екскурсія інтерʼєрами Музею Ханенків;
- 14 листопада – презентація творів із колекції Музею Ханенків у межах проєкту «Крізь потаємні дверцята», екскурсії від кураторів;
- щосуботи (протягом роботи виставки «Ковчег») – кураторська екскурсія від Олени Мітякіної;
- щосуботи – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;
- щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія.
Національний музей «Київська картинна галерея»:
- 12 листопада – відкриття виставки Ігоря Гусєва;
- 15 листопада – вернісаж виставки Лариси Пішої;
Національний музей Революції Гідності:
- до 21 листопада (включно) – виставка «Протест/Архітектура. Барикади і намети: світ і Україна».
Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при НТУУ КПІ:
- 11–15 листопада – виставка «П’ять чаш. П’ять стихій»
- 11–15 листопада – виставка астрофотографії глибокого неба Артуро Медведеро (спільно з Етнокосмологічним музеєм Литви);
- 13 листопада – благодійний захід для родин ВПО спільно з БО «БФ Карітас-Київ» та БФ «Я Маріуполь»;
- 11–15 листопада – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел. 044-204-86-40 та 044-204-85-17;
Галерея КМЦНТКД:
- 11 листопада – консультація «Фізична безбарʼєрність у закладах культури та освіти»;
- 12 листопада – вивчаємо народну творчість Києва. Інформаційно-практична консультація;
- 14 листопада – «Статус. Методично-практична консультація»;
- 15 листопада – організація звітних концертів і виставок народних (аматорських) колективів (студій) та репертуар. Методична консультація;
- 16 листопада – «Етнічна мозаїка столиці: корінні народи, національні меншини, діаспора».
Музей українського грамзапису:
- 17 листопада – Віктор Морозов. Декада вінілу, класика сучасної української музики.
Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:
- 17, 18 листопада – «Хатинка народних майстринь». Майстер-класи «Urban Motanka».
Бібліотеки
Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва:
- 15 листопада – дружня бесіда-інформування «Ми всі такі різні» (до Міжнародного дня толерантності);
- 21 листопада – інформаційна година «Країна гідних і нескорених» (до Дня Гідності та Свободи).
Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:
- 11, 13 листопада – заняття «Школа мобільної грамотності»;
- 12 листопада – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт, спрямований на надання можливості військовим, ветеранам, членам їхніх родин і ВПО займатися мистецтвом;
- 12 листопада – «Творча мандрівка з Симором Гласенком», стрим-зустріч із сучасним письменником, сценаристом і бардом (на Facebook-сторінці бібліотеки);
- 13 листопада – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;
- 13 листопада – розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено!» у співпраці з «Єдині»;
- 14 листопада – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;
- 15 листопада – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень»;
- 15–25 листопада – книжкова виставка «1000 днів Сили: людська витримка у вогні конфлікту» та виставка творчих робіт графіка Володимира Реброва «1000 днів війни у творчості художника».
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:
- 11 листопада – святковий концерт Світлани Кас’яненко;
- 11 листопада – перегляди фільмів мовою оригіналу;
- 11 листопада – мовний клуб НУМО;
- 12 листопада – києвознавчий вівторок з Аркадієм Третьяковим «Костел св. Миколая в Києві»;
- 13 листопада – презентація книги «Львівські подорожі напередодні війни»;
- 13 листопада – вечір пам’яті театрознавця, режисера, актора, викладача Миколи Шкарабана;
- 14 листопада – Жіноче коло психологічної підтримки;
- 16 листопада – розмовний клуб «English Speaking Club».
Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:
- 11–14 листопада – колективна виставка картин «Гарбузи» (куратор – Еллен Орро);
- 11 листопада – розмовний клуб англійської мови «Зустрічі з англійською» (за попереднім записом);
- 11 листопада – зустріч із письменником, видавцем Ярославом Карпцем. Презентація книжки «Феєрія духу» (написана на основі щоденника Павла Тичини);
- 12 листопада – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона» (за попереднім записом);
- 12 листопада – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);
- 13 листопада – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;
- 14 листопада – зустріч із фольклористкою, викладачкою вокалу, артисткою академічного народно-етнографічного ансамблю «Калина» Аллою Пустовіт «Український хор як форма збереження народної пісні в часи тоталітарного режиму».
Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:
- 13 листопада – мовна практика в speaking club «Мовознайка»;
- 14 листопада – клуб української мови «Говоримо українською»;
- 14 листопада – концерт юних талантів «Свято музики»;
- 15 листопада – бесіда до Міжнародного дня толерантності «Толерантність – запорука людяності»;
- 16 листопада – гурток «Родинне коло».
Бібліотека ім. В. Сосюри:
- 14 листопада – засідання літературно-розмовного клубу «Моя мова». «Служіння рідному слову» – до річниці від дня народження Михайла Старицького.
Центральна районна бібліотека «Печерська»:
- 12 листопада – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму;
- 11–17 листопада – виставка живопису української художниці Олени Смаль «Пірует».
Бібліотека естетичного виховання:
- 12 листопада – заняття студії малювання для дорослих «Чарівний пензель»;
- 11–17 листопада – експозиція ювелірних робіт «Музика в камені Галини Хобти».
Бібліотека ім. О. Вишні:
- 17 листопада – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);
- 17 листопада – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».
Бібліотека «Книголюб»:
- 11 листопада – творчий вечір із циклу «Осінні зустрічі», за участі лауреатів і дипломантів всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів Тетяни Тоцької, Тетяни Савицької, Наталії Савіної. Ведуча та концертмейстер-композиторка – заслужена артистка естрадного мистецтва України Елла Малахова;
- 11–17 листопада – виставка репродукцій робіт Шрі Чинмоя.
Бібліотека № 150:
- 11-17 листопада – колективна художня виставка «Діалоги з М. Чурльонісом» у межах міжнародного артпроєкту «Сонце в серці».
Під час заходів киянам просять дотримуватися заходів безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, актор Володимир Кравчук на 65-му Thessaloniki International Film Festival у Греції отримав приз «Найкращий актор» – за головну роль в фільмі «Ти – космос».
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