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«Революціонер від театру» приїхав до Києва готувати постановку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Революціонер від театру» приїхав до Києва готувати постановку
Ґжеґож Яжина прибув до Театру імені Лесі Українки
фото: Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки/Facebook

Ґжеґож Яжина відвідав виставу Театру імені Лесі Українки «Переклади»

Легендарний польський режисер Ґжеґож Яжина прибув до Театру імені Лесі Українки, аби обговорити подробиці майбутнього проєкту з художнім керівником Кирилом Кашліковим та познайомитися з акторами. Про це театр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Йому аплодували в Авіньйоні, Единбурзі, Берліні, Відні, Стокгольмі, Лондоні, Єрусалимі, Торонто, Веллінгтоні, Лос-Анджелесі. Нью-Йорку. А невдовзі й кияни отримають шанс на власні очі побачити виставу Ґжеґожа Яжини», – сказано у дописі.

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На весь екран

Режисер також відвідав виставу Театру імені Лесі Українки «Переклади». Це постановка п’єси Браяна Фріла про боротьбу ірландців за свободу.

Ґжеґож Яжина та Іван Уривський перед початком вистави
Ґжеґож Яжина та Іван Уривський перед початком вистави
фото: Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки/Facebook

Ґжеґож Яжина – легендарний польський режисер, революціонер від театру, учень Крістіана Люпи. Його ім’я незмінно асоціюється з екзотикою та стилем.

Ґжеґож Яжина подарував глядачам найгучніші театральні дебюти, а критики постійно намагаються розгадати його таємницю, яка дозволяє «задавати тон» багатьом напрямкам у театрі, пише Warsaw-trend.

У Театрі Польському у Варшаві Ґжеґож Яжина поставив одну із найвідоміших своїх вистав «Психоз 4.48». Це шокуюча розповідь про дівчину, яка стрімко та усвідомлено рухається до самогубства. Режисер ніби підводить глядача дуже близько до людської трагедії, яка у виставі показана дуже яскраво і без прикрас.

Нагадаємо, театр Лесі Українки відмовляється від вистав режисера, який перейшов на бік Путіна. 

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Теги: театр кияни вистава

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