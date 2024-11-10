Український актор визнаний найкращим на міжнародному кінофестивалі

Володимир Кравчук отримав нагороду за головну роль в фільмі «Ти – космос».

Актор Володимир Кравчук на 65-му Thessaloniki International Film Festival у Греції отримав приз «Найкращий актор» – за головну роль в фільмі «Ти – космос». Про це повідомив Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, у якому служить актор.

«Ти – космос» (англ. U Are the Universe) режисера Павла Острікова – українська фантастична трагікомедія про далекобійника Андрія, який залишається ледь не останньою людиною у всесвіті після вибуху Землі, поки не зв'язується з французькою вченою Катрін. Три роки вони летять назустріч одне одному.

Міжнародна премʼєра стрічки «Ти – космос» відбулася у вересні на кінофестивалі у Торонто. Фільм вже отримав низку кінонагород на фестивалях. Український прокат заплановано на весну 2025-го.

Володимир Кравчук народився у Камʼянці-Подільському на Хмельниччині. Він працював актором у студії «Мамахохотала», а з 2019 року виступав у театрі драми й комедії на Лівому березі Києва. Крім того, він зіграв головні ролі у фільмах «Сусідка» та «Бурштинові копи».

Спочатку актор записався до тероборони, а тепер 40-річний Володимир захищає Батьківщину на фронті.

Раніше зірковий актор Театру на Лівому березі пояснив, як мобілізовані артисти встигають щовечора виходити на сцену.

Також Володимир Кравчук розповів, що до осені 2023 року перебував на бойовій посаді в армії, наразі ж працює воєнним кореспондентом каналу «Армія ТВ», тому встигає грати на сцені.