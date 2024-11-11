Леонардо Ді Капріо – 50: найцікавіше з біографії та зв'язки з Україною

Уперше Ді Капріо з'явився перед камерою ще у два з половиною роки, коли батько відвів його на популярне дитяче телешоу

Актор є володарем премії «Оскар» та має власний фонд охорони навколишнього середовища

Сьогодні, 11 листопада, свій 50-й день народження святкує легендарний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо. За роки своєї кар'єри він встиг не лише підкорити мільйони глядачів по всьому світу, а й стати одним з найвпливовіших діячів у сфері кіно та екології.

Акторську кар’єру Ді Капріо почав у 16 років на початку 1990-х. У 2000-х роках його талант був визнаний як критиками, так і публікою завдяки широкому спектру ролей і акторській грі.

Початок акторської карʼєри

Народився Леонардо Ді Капріо 11 листопада 1974 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Батько має наполовину італійське коріння, наполовину німецьке. Мати народилася в західнонімецькому Ор-Еркеншвіку в бомбосховищі в німця Вільгельма Інденбіркена та російської емігрантки Гелени Інденбіркен (уроджена Олена Степанівна Смирнова), яку після Жовтневої революції батьки вивезли до Німеччини.

Дебютом у кіно став комедійний фільм жахів «Зубастики 3». З 1991 року знімався в серіалі «Проблеми зростання», але покинув шоу заради зйомок у картині «Життя цього хлопця. Правдива історія» (1993). Ді Капріо переміг понад сто претендентів на роль Тобіаса Вульфа в цьому фільмі архівне фото

Уперше Ді Капріо з'явився перед камерою ще у два з половиною роки, коли батько відвів його на популярне дитяче телешоу. Ді Капріо дебютував у кіно у віці 5 років. У 14 років майбутній актор знайшов агента і знявся більш ніж у 30 рекламних роликах і кількох серіях «Санта Барбари».

1996 році Ді Капріо знявся у двох картинах: «Кімната Марвіна», і «Ромео + Джульєтта», сучасній інтерпретації однойменної романтичної трагедії Вільяма Шекспіра.

кадр з фільму «Ромео + Джульєтта»

Світове визнання

1997 рік став зірковим для Леонардо Ді Капріо. Разом із Кейт Вінслет вони зіграли головні ролі в блокбастері Джеймса Кемерона «Титанік». Герой Ді Капріо – 22-річний Джек Доусон, який, вигравши квиток, потрапляє на борт лайнера Титанік, якому судилося затонути під час своєї першої та останньої поїздки. Фільм стає найкасовішим в історії кінематографа, а самому Ді Капріо приносить номінацію на «Золотий глобус» і ставить його в ряд найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду.

6 фото На весь екран









Зйомки фільму «Титанік» фото з відкритих джерел

З осені 2014 року Ді Капріо брав участь у багатомісячних зйомках фільму «Той, хто вижив» режисера Алехандро Гонсалеса Іньярріту. Леонардо виконав роль траппера Г'ю Гласса, який на початку XIX століття був кинутий помирати в диких місцях на північному заході США, проте зумів вижити, незважаючи на серйозні травми. Фільм вийшов на екрани наприкінці 2015 року, і 28 лютого 2016 року приніс Ді Капріо довгоочікуваний «Оскар» за головну чоловічу роль.

Топ-10 фільмів з Леонардо Ді Капріо:

«Титанік»;

«Авіатор»;

«Острів проклятих»;

«Джанго звільнений»;

«Вовк з Волл-стріт»;

«Початок»;

«Той, хто вижив»;

«Кровавий алмаз»;

«Що гнітить Гільберта Грейпа?»

«Одного разу в... Голлівуді».

Особисте життя актора

Леонардо Ді Капріо не був одружений та не має дітей.

У 1990-х Леонардо Ді Капріо зустрічався з данською моделлю Геленою Крістенсен, з 2000 року до 2005 року – з бразильською моделлю Жизель Бюндхен, з 2006 року до 2009 року зустрічався з ізраїльською моделлю Бар Рафаелі. 26 березня 2010 року Ді Капріо і Рафаелі офіційно оголосили про перерву у стосунках. З літа 2010 року Лео і Бар знову стали зустрічатися і вже планували одружитися, проте в травні 2011 року в газеті New York Post з'явилося повідомлення, що Леонардо Ді Капріо і Бар Рафаелі остаточно розлучилися.

Ді Капріо та Бар Рафаелі архівне фото

З червня 2011 року зустрічався з актрисою Блейк Лайвлі. На початку жовтня 2011 року з'явилося повідомлення про те, що Леонардо Ді Капріо і Блейк Лайвлі розлучилися, але обіцяли зберегти дружні стосунки. У грудні 2011 року стало відомо, що актор почав зустрічатися з моделлю спідньої білизни бренду Victoria's Secret Ерін Гітертон, проте в листопаді 2012 року пара оголосила про розставання у зв'язку з напруженими графіками роботи в обох.

У травні 2013 року в актора почалися стосунки з німецькою моделлю Тоні Гаррн, що завершилися в грудні наступного року. З кінця 2017 по 2022 рік Ді Капріо перебував в стосунках з Камілою Морроне, акторкою і моделлю з Аргентини.

47-річний актор Леонардо Ді Капріо та 25-річна модель Каміла Морроне зустрічалися близько 4 років фото з відкритих джерел

Зараз Ді Капріо зустрічається з 25-річною італійською моделлю Вітторією Черетті. Пара вже спровокувала чутки про заручини, оскільки на лівій руці дівчини помітили велику дорогоцінну каблучку, пише Page Six.

Вперше про стосунки Ді Капріо та Черетті заговорили влітку 2023 року, коли їх помітили за поцілунком на танцполі в клубі на Ібіці. З того часу пара неодноразово з'являлася на публіці і навіть проводила час із родинами одне одного, але офіційних спільних виходів не робила.

Зараз 50-річний Ді Капріо зустрічається з 25-річною італійською моделлю Вітторією Черетті фото з відкритих джерел

Леонардо Ді Капріо та Україна

У ток-шоу американської телеведучої Еллен Дедженерес Ді Капріо розповідав про своє українське походження. «Бабуся, Олена Степанівна Смирнова, родом з Одеси. Після Жовтневої революції вона разом з батьками виїхала до Німеччини, вийшла заміж за німця і емігрувала в США», – йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення актор підтримує Україну. За повідомленнями деяких ЗМІ він пожертвував 10 млн доларів на рахунок НБУ для міжнародних пожертв для підтримання обороноздатності, утім ця інформація не була остаточно підтверджена.

Згодом стало відомо, що Ді Капріо зробив внесок у Фундацію Олени Зеленської. Про це повідомляється на сторінці організації в соцмережі. Кошти підуть на підтримку вихованців дитячих будинків сімейного типу, що постраждали від війни.

«Ми допомагаємо дітям мати повноцінне дитинство без перешкод для освіти, медицини та соціального забезпечення. Дякуємо, Лео, що приєднався до Фундації Олени Зеленської. Тільки разом ми зможемо змінити життя», – йдеться у заяві.

За словами організаторів, гроші відуть на підтримку конкретних українців. Це Віка з родини Родних, у якої виявили психічний розлад. Разом із сімома побратимами пройшла окупацію Херсона, а також евакуацію під дулами танків та постійними обстрілами. Це вісім вихованців дитячого будинку сімейного типу Олешко, чий будинок зруйнований війною, а батько захищає Україну на передовій. Це 3-річна Віолета з родини Ханадєєвих, яка зараз живе у відносно безпечній Київській області. Майже девять років тому її батьки вперше зіткнулися з російською агресією в Донецьку, що змусило їх покинути рідний дім і більше не повертатися.

Цікаві факти про Леонардо Ді Капріо:

Своє ім'я отримав на честь Леонардо да Вінчі;

Мріяв стати біологом;

Кинув школу, щоб зосередитися на акторській кар'єрі;

Був номінований на «Оскар» шість разів;

Є власником острова в Белізі;

На честь актора названо кілька видів тварин;

Є активним екологом і представником ООН з питань зміни клімату.

Нещодавно лауреати премії «Оскар» Роберт Де Ніро та Леонардо Ді Капріо відкрито висловили свою підтримку кандидатці на пост президента Сполучених Штатів Америки Камалі Гарріс.