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У Парижі сьогодні розпочнеться суд проти актора Жерара Депардьє

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Депардьє опинився на лаві підсудних
фото із відкритих джерел

Загалом проти Жерара Депардьє висунуто п'ять позовів

У Парижі сьогодні розпочнеться перший суд проти актора Жерара Депардьє – його звинувачують у сексуальних домаганнях, пише видання Bild.

Розгляд розпочнеться о 13:00 за місцевим часом. Відомого актора Жерара Депардьє звинувачують у сексуальних домаганнях стосовно двох жінок під час зйомок фільму «Зелені ставні» (Les Volets Verts) у 2021 році.

У лютому 2024 року декоратор і помічник режисера звинуватили Депардьє в сексуальному насильстві, сексуальних домаганнях і сексистських образах. Адвокат актора Джеремі Ассус заявив, що Депардьє особисто з'явиться на сьогоднішнє засідання.

«Свідки та докази, які він представить, покажуть, що він є лише об’єктом неправдивих звинувачень. Мета, яку переслідують позивачі, розкрита лише у позовах про компенсацію, – це збагачення на суму від 6 до 30 тис. євро», – додав адвокат.

За словами очевидців, Депардьє цілував жінок на знімальному майданчику і хапав їх за груди, а також взагалі поводився безладно, але тільки з тими жінками, які були в його підпорядкуванні.

«Я була з ним на знімальному майданчику. Він монстр, який ніколи не казав «досить», і продовжував», – поділився колега Депардьє, актор Матьє Касовіц.

Деякі французькі телеканали вже відмовилися транслювати фільми за участю Жерара Депардьє. Крім того, його воскову статую в музеї Гревен в Парижі демонтували, а актора позбавили ордена Почесного легіону.

За статтею про сексуальні домагання йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Загалом проти Жерара Депардьє висунуто п'ять позовів. Про домагання з його боку повідомила 21 жінка.

На думку кінокритиків, фільм «Зелені огорожі» стане останнім у великій фільмографії Депардьє. Та й сам судовий процес може стати поворотним моментом у французькій кіноіндустрії, де все частіше звучать заклики до відповідальності впливових фігур за їхні дії сексуального чи скандального характеру.  

Нагадаємо у 29 квітня,  у Парижі правоохоронці затримали французького актора Жерара Депардьє через звинувачення у сексуальному насильстві, наразі його допитували.  

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Теги: Франція Париж адвокат актор жінка фільм демонтували

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