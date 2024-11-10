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Актор та керівник головного столичного театру звернувся до українців за кордоном

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Актор та керівник головного столичного театру звернувся до українців за кордоном
Євген Нищук заявив, що наразі українці живуть в двох вимірах
фото: громадська ініціатива «Голка»

Нищук: «Ми живемо зараз в двох вимірах: той, хто на фронті, і той, хто для фронту»

Народний артист, ексміністр культури, керівник Національного театру імені Івана Франка Євген Нищук закликав українців за кордоном об’єднати зусилля задля підтримки фронту та культурної місії України у світі. Про це він заявив у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України».

«Ми живемо зараз в двох вимірах: той, хто на фронті, і той, хто для фронту. І, очевидно, спільність в протистоянні і допомозі фронту, має бути хоч то в Києві, хоч то в Мукачеві, хоч то в Нью-Джерсі чи будь-де в іншому місці. Вона не має відстані», – сказав ексміністр культури.

Євген Нищук зазначив, що важливо, аби українці, які зараз перебувають за кордоном, долучалися до розвитку сучасної української культури.

«Вважливо, щоб оця когорта українців, які опинилися зараз за кордоном, доповнили те, що було раніше. Щоб, наприклад, під відому пісню дитина робила контемпорарі танець або ще щось. Зараз купа класних хітів наших сучасних виконавців, які можна переспівувати. Таким чином ми здійснимо цей ребрендинг, який потрібен, очевидно. Бо це є смак вже сучасної України», – зауважив народний артист.

Нищук наголошує на важливості державної підтримки культурних ініціатив для української діаспори. Однак, за його словами, Міністерства діаспори, може бути недостатньо для таких програм:

«Чи вистачить потужностей однієї інституції, умовно Міністерства діаспори? Очевидно, що програмна історія в цьому потрібна. Але зараз в предтечі цієї бажаної перемоги нас має об'єднати всесвітня українська толока, де кожен навіть на відстані має працювати на відновлення через свій бізнес, через ком'юніті, яке організувалося на місці в будь-якій країні. І намагання навіть в форматі попереднього дипломатичного бекграунду міністра культури і стратегічних комунікацій пана Точицького зараз надати культурі конкретного вектору роботи культурної місії і дипломатії для того, щоби полонити світ своєю культурною присутністю».

Народний артист розповів, що ідея створення Міністерства діаспори не є новою.

«Ідея створення міністерства діаспори, до речі, не нова. За часів УНР було Міністерство закордонного українства. Історію з місійністю культурної дипломатії також зробив ще Петлюра, коли відправив хор Кошиця з програмою, в якій був і Щедрик, який потім переписали і який співав весь світ», – йдеться в інтерв'ю.

Нищук, додав: «Хотілося б побажати німцям, французам, американцям, коли вони чують російську, сказати: «Ти ворог, іди звідси»».

Раніше, народний артист, ексміністр культури, керівник Національного театру імені Івана Франка Євген Нищук розповів, що аншлагова вартість вистави «Конотопська відьма» режисера Івана Уривського – 600 тис. грн.

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Теги: Євген Нищук українці театр діаспора Україна актор кордон Театр Франка

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