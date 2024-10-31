Унаслідок атаки дронів на Київ згоріла квартира актора та телеведучого

Родина Костянтина Октябрського потребує допомоги

У ніч на 30 жовтня під час атаки ворожих «шахедів» постраждала квартира українського актора та телеведучого програми «Ранок Вдома» Костянтина Октябрського. Про це повідомила акторка Ольга Сумська.

Вона наголосила, що родина Октябрського потребує допомоги. «Друзі, наш колега Костянтин Октябрський разом з родиною потребує допомоги! У ніч з 29-го на 30 жовтня у квартиру в Соломʼянському районі , де живе актор, поцілив, випущений ворогом безпілотник. Усе майно згоріло…Просто жах… Дуже просимо відгукнутися всіх небайдужих!», – зазначила Сумська.

Акторка також залишила посилання, за яким можна відправити допомогу родині телеведучого і наголосила, що сама особисто збирається відправити гроші Октябрському: https://send.monobank.ua/jar/6nHYphboNS

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Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня ворог атакував столицю. Так, внаслідок атаки безпілотника сталось загоряння на другому та третьому поверхах девʼятиповерхівки в Солом’янському районі. Згодом пожежу було ліквідовано. Під час її гасіння було евакуйовано 18 осіб, 30 – виведено на свіже повітря. Одну людину врятовано, ще дев'ятеро осіб постраждали.