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    Жизнь

    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака

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    <div class="sel_item">Настя Каменских</div> - Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Настя Каменских

    В мае певица вышла замуж за своего давнего сценического партнера Потапа.

    32-летняя Анастасия Каменских опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото, на котором она запечатлена со своей второй половинкой – супругом Потапом. Размышляя о браке и семейных ценностях, артистка призналась, что для нее в отношениях, помимо любви и интимных аспектов, также важна поддержка.

    «Ведь каждому человеку важно слышать: «Ты молодец! Ты все сможешь. У тебя получится!» Поддерживать тоже нужно уметь, а если в семье это было не принято, тогда нужно научится это делать! Поддержка – это понимание, а понимание соединяет в себе множество функций», – отметила возлюбленная музыканта.

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    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака
    Влюбленным на заметку: Каменских высказалась о плюсах брака

    Также Анастасия добавила, что любящие люди должны уступать друг другу, уметь находить компромиссы в спорных моментах. Нельзя навязывать человеку свои мысли и идеи. Каменских уверена, что каждый должен найти свою вторую идеальную половинку. Именно в любви, по мнению артистки, можно испытать всю гамму чувств — страсть, слезы и пережить все невзгоды. Однако это возможно лишь при условии духовного единения, когда оба человека, состоящие в отношениях, готовы принимать все недостатки и достоинства близкого.

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    Пожалуй, самое главное в отношениях помимо любви и интимной близости - это поддержка! Ведь каждому человеку важно слышать: «Ты молодец! Ты все сможешь. У тебя получится!». Поддерживать тоже нужно уметь, а если в семье это было не принято, тогда нужно научится это делать! Поддержка - это понимание, а понимание соединяет в себе множество функций. Например, идти на компромиссы и умение поставить себя на место другого человека. Нас создали так, чтобы искать по всему миру свою идеальную половину. Переживать с ней любовь, страсть, все невзгоды и слезы, понимать, принимать и поддерживать. Моя находилась слишком близко и я счастлива, что обрела его. Желаю каждому человеку найти свою любовь, ценить и беречь ее!

    Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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    Настя Каменских певица
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