Внук Назарбаева пытался покончить с собой
Айсултан Назарбаев
akipress.org
28-летний внук первого президента Казахстана Айсултан пытался свести счеты с жизнью
По информации британского издания Court News попытка суицида произошла в одном из отелей Лондона еще 5 июня, но об этом стало известно только сегодня.
Также издание сообщает, что внук первого президента Казахстана укусил полицейского, который пытался помешать совершить самоубийство. По словам полицейского, Айсултан хотел выпрыгнуть с балкона отеля.
Известно, что из-за инцидента против внука бывшего президента Казахстана в Лондоне завели уголовное дело. Его рассмотрят в королевском суде района Саутуарк.