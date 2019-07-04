Внук Назарбаева пытался покончить с собой



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Айсултан Назарбаев akipress.org

28-летний внук первого президента Казахстана Айсултан пытался свести счеты с жизнью

По информации британского издания Court News попытка суицида произошла в одном из отелей Лондона еще 5 июня, но об этом стало известно только сегодня.

Также издание сообщает, что внук первого президента Казахстана укусил полицейского, который пытался помешать совершить самоубийство. По словам полицейского, Айсултан хотел выпрыгнуть с балкона отеля.

Известно, что из-за инцидента против внука бывшего президента Казахстана в Лондоне завели уголовное дело. Его рассмотрят в королевском суде района Саутуарк.