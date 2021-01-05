Волчицы не дают уснуть? Олег Винник признался, что страдает бессонницей

У артиста уже несколько лет проблема со сном

Певец Олег Винник и танцовщица Алена Шоптенко рассказали, что стало причиной их проблем со сном. По словам невролога, бессонница может привести к серьезным нарушениям.

«Если человек не высыпается, то возникает ряд заболеваний. Может даже появиться артериальная гипертензия, – предупредила невролог Наталия Ребенок. – Если бессонница длится уже давно, то возникают неврозы, депрессия, даже инсульты. А также желудочно-кишечные заболевания: гастрит, язва».

Певец Олег Винник признался, что уже несколько лет у него проблема со сном. А все потому, что у артиста очень насыщенный график.

«Уже прошло 36 часов, как я не спал. Приехали в час ночи уставшие. Бессонница не дала мне возможности отдохнуть, а в 5 утра уже надо было подниматься. Я не поспал и в 7 часов утра уже был на площадке».

Хореограф Алена Шоптенко призналась, что после рождения сына тоже столкнулась с бессонницей.

«У меня ребенок всегда плохо спал, и примерно полтора года это был действительно мрак. Я боролась с этим всевозможными способами, пыталась найти причину бессонницы. Потом свыклась с мыслью, что это такая нервная система», - рассказала хореограф о своем состоянии в программе «Зірковий шлях» на телеканале «Украина.

Хореограф сказала, что как спортсменка она привыкла к режиму. И обычно ложилась спать в 11 часов вечера. Поэтому бессонные ночи были для нее испытанием.

«Есть бессонница, которая действительно длится кратковременно и возникает как следствие каких-то перегрузок или события в жизни, – сказала невролог Наталия Ребенок. – А есть бессонница, которая может длиться более 3 недель. Тогда нужно не терпеть, а обратиться к врачу».