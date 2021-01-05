Ей завидуют все женщины. 51-летняя Дженнифер Лопес в бикини взволновала фанатов (видео)

Подтянутый живот и стройные ноги актрисы взволновали пользователей соцсети

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в бикини на пляже в Майами и восхитила фанатов своей фигурой. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте звезды.

На записи 51-летняя Лопес позирует в ярко-красном бикини и пестром шелковом халате с инициалами JLO на спине. Завершили образ крупные серьги-кольца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Подтянутый живот и стройные ноги актрисы взволновали пользователей соцсети. «Богиня», «Моя любовь»,«Вау! Королева, мы любим тебя», «Самая прекрасная женщина в мире», — написали они в комментариях. Как уточняет Daily Mail, ролик был снят на пляже Флориды.

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Также пресс-секретарь показала фото на котором позирует в деловом черном костюме в полоску из жакета с поясом и брюк клеш, и светлого топа.