Волочкова тайно проникла в закрытое на карантин село и устроила скандал с полицией



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Российская балерина Анастасия Волочкова

Волочкова также намекала на свои связи, оскорбляя полицейских и представителя администрации

Российская балерина Анастасия Волочкова тайно приехала в закрытое на карантин село Дивеево Нижегородской области и устроила скандал, оскорбив представителей местной власти и полиции.

Волочкова сообщила о посещении села Дивеево в соцсетях. Она выразила возмущение, что это место закрыто для паломников. Дивеево она посетила тайно, оставив автомобиль около КПП и пройдя пешком через лес. Местные власти и полиция узнали о ее визите и приехали к ней, чтобы выяснить обстоятельства посещения закрытого села, сообщает портал NN.ru.

Когда полицейский попытался составить протокол, Волочкова возмутилась, что у нее просят номер телефона, а место работы назвала следующим образом: «Страна: Россия. Запишите: прима-балерина всея Руси». Полицейский уточнил, в каком театре она работает.

«Какой театр? Театр свой я построю. Место работы? Всея Руси балерина. Прима-балерина всея Руси. Прима-балерина всея Руси. Давай», – сказала Волочкова и отобрала протокол.

Балерина заявила, что соблюла все правила, оставив машину у КПП.

«И я шла пешком, пешком по лесу! По лесу!… Если вы хотите, чтобы я сказала правду как она есть. Вот оно так и будет. Да идите вы все. Вы просто немножко не понимаете», – заявила она, после чего заявила, что ничего не собирается подписывать и в нецензурной форме «послала» полицейского.

Волочкова также намекала на свои связи, оскорбляя полицейских и представителя администрации.

«Если бы вы были мужиками нормальными, вы пожали бы мне руки и сказали: «Анастасия, вы – большая молодец», а вы занимаетесь какой-то **** просто. Ты хочешь урегулировать процесс. Я урегулирую своим именем, ребята! Своим именем я урегулирую этот процесс. Потому что вы – не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю оставшуюся жизнь», – заявила она.

На нее были составлены два протокола за нарушение режима карантина и нарушение режима повышенной готовности (находилась в общественном месте без маски); на водителя Волочковой составили протокол за нарушение режима карантина. На семью, где гостила балерина, также составили протокол за нарушение режима повышенной готовности.