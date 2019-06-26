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    Жизнь

    Восхитительная Сальма Хайек предстанет в образе бездомной в своем новом фильме

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    Сальма Хайек - Восхитительная Сальма Хайек предстанет в образе бездомной в своем новом фильме
    Сальма Хайек

    Актриса показала кадры со съемочной площадки кинокартины «Благодать»

    Голливудская актриса Сальма Хайек для фильма «Благодать» решила попробовать себя в образе бездомной. Режиссером научно-фантастической драмы стал Майк Кэхилл, снявший картины «Другая Земля» и «Я – начало».

    Партнером Сальмы по фильму станет Оуэн Уилсон. Сюжет картины строится вокруг истории разведенного мужчины по имени Грег, который встречает живущую на улице Изабель (Хайек). Женщина убеждена, что мир вокруг нереален. Сначала Грег не верит ей и считает сумасшедшей, а затем понимает, что в ее словах есть правда.

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    Восхитительная Сальма Хайек предстанет в образе бездомной в своем новом фильме
    Восхитительная Сальма Хайек предстанет в образе бездомной в своем новом фильме
    Восхитительная Сальма Хайек предстанет в образе бездомной в своем новом фильме
    Восхитительная Сальма Хайек предстанет в образе бездомной в своем новом фильме

    Мексиканская актриса поделилась кадрами со съемок фильма в Лос-Анджелесе на своей странице в Instagram. Хайек показала поклонникам, как она выглядит в роли сумасшедшей бездомной.

    «Встречайте моего нового персонажа – Изабель!», – написала 52-летняя актриса.

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    Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

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