Возвращение блудной легенды: Повалий объявила первый за пять лет сольный концерт в Киеве



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Таисия Повалий instagram.com/tpovaliyofficial/

За годы отсутствия на украинской сцене Повалий получила кучу наград в России за увеселение граждан страны-агрессора

Российский шоу-бизнес отреагировал на результаты выборов в Украине молниеносно. Те артисты, которые последние 5 лет выступали преимущественно в России, начинают понемногу возвращаться на родину.

Одной из первых свой сольник в Киеве объявила «подруга России» Таисия Повалий. Причем, это будет ее юбилейный концерт.

«Дорогие мои друзья! Приглашаю вас на свой юбилейный концерт в Киеве, который состоится 10 декабря в Национальном «Дворце Украина». Это будет встречу особая, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и получила!» - написала Тая, но на всякий случай закрыла комментарии под этим постом.

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