  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Возвращение блудной легенды: Повалий объявила первый за пять лет сольный концерт в Киеве

    • Розсилка
    <p>Таисия Повалий</p> <p>instagram.com/tpovaliyofficial/</p> - Возвращение блудной легенды: Повалий объявила первый за пять лет сольный концерт в Киеве

    Таисия Повалий

    instagram.com/tpovaliyofficial/

    За годы отсутствия на украинской сцене Повалий получила кучу наград в России за увеселение граждан страны-агрессора

    Российский шоу-бизнес отреагировал на результаты выборов в Украине молниеносно. Те артисты, которые последние 5 лет выступали преимущественно в России, начинают понемногу возвращаться на родину.

    Одной из первых свой сольник в Киеве объявила «подруга России» Таисия Повалий. Причем, это будет ее юбилейный концерт.

    screenshot_1_50

    «Дорогие мои друзья! Приглашаю вас на свой юбилейный концерт в Киеве, который состоится 10 декабря в Национальном «Дворце Украина». Это будет встречу особая, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и получила!» - написала Тая, но на всякий случай закрыла комментарии под этим постом.

     Читайте также: Полякова на носу яхты показала все свои прелести.


     

    шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ