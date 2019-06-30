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    Жизнь

    Возвращение блудной певицы: Лобода выступила перед руководителем офиса Зеленского

    • Розсилка
    Светлана Лобода с сестрой и мамой - Возвращение блудной певицы: Лобода выступила перед руководителем офиса Зеленского
    Светлана Лобода с сестрой и мамой

    Лобода выложила в соцсети видео своего выступления.

    Выступающая в России украинская певица Светлана Лобода провела День Конституции в Киеве. Правда, не из патриотических чувств.

    Оказывается, в этот день звезда гуляла на свадьбе своей младшей сестры Ксении, а также выступала в одном из столичных клубов вместе с Артуром Пирожковым.

    На концерте был замечен экс-глава АП, а теперь руководитель Офиса президента Андрей Богдан, о чем сообщает telegram канал «УП. Off the record».

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    Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

    Лобода выложила фото со свадьбы сестры, на котором вместе с дочерью Евой, и видео своего выступления.

    Джерело: Табло ID

    певица Андрей Богдан
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