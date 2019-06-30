Возвращение блудной певицы: Лобода выступила перед руководителем офиса Зеленского



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Светлана Лобода с сестрой и мамой

Лобода выложила в соцсети видео своего выступления.

Выступающая в России украинская певица Светлана Лобода провела День Конституции в Киеве. Правда, не из патриотических чувств.

Оказывается, в этот день звезда гуляла на свадьбе своей младшей сестры Ксении, а также выступала в одном из столичных клубов вместе с Артуром Пирожковым.

На концерте был замечен экс-глава АП, а теперь руководитель Офиса президента Андрей Богдан, о чем сообщает telegram канал «УП. Off the record».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 29 Июн 2019 в 12:45 PDT

Лобода выложила фото со свадьбы сестры, на котором вместе с дочерью Евой, и видео своего выступления.

Джерело: Табло ID