Возвращение блудной певицы: Лобода выступила перед руководителем офиса Зеленского
Светлана Лобода с сестрой и мамой
Лобода выложила в соцсети видео своего выступления.
Выступающая в России украинская певица Светлана Лобода провела День Конституции в Киеве. Правда, не из патриотических чувств.
Оказывается, в этот день звезда гуляла на свадьбе своей младшей сестры Ксении, а также выступала в одном из столичных клубов вместе с Артуром Пирожковым.
На концерте был замечен экс-глава АП, а теперь руководитель Офиса президента Андрей Богдан, о чем сообщает telegram канал «УП. Off the record».
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Лобода выложила фото со свадьбы сестры, на котором вместе с дочерью Евой, и видео своего выступления.
Джерело: Табло ID