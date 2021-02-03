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    Жизнь

    В Мьянме девушка занималась аэробикой и случайно сняла начало военного переворота (видео)

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    В Мьянме девушка занималась аэробикой и случайно сняла начало военного переворота (видео)

    Самое начало переворота случайно запечатлела преподавательница физической культуры Кхин Хнин Вай

    Женщина из Мьянмы записывала фитнес-видео недалеко от парламента страны и случайно запечатлела самое начало военного переворота, который случился 1 февраля. Девушка, которую теперь называют танцовщицей переворота, может стать первым большим мемом 2021 года.

    Накануне в Мьянме произошел государственный переворот. Недовольные результатами прошедших выборов военные задержали руководство страны и передали управление страной главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлайну, сообщает Би-би-си.

    Причиной переворота стали фальсификации, которые, по мнению руководства вооруженных сил, случились на выборах в ноябре прошлого года. Тогда партия, поддерживающая фактическую руководительницу страны Аун Сан Су Чжи, получила 83% мест в парламенте. Теперь в Мьянме объявлено чрезвычайное положение на год, сейчас на всей территории страны фиксируют перебои с интернетом.

    «Женщина, как обычно, занималась аэробикой на открытом воздухе, не подозревая, что в городе произошел переворот»

    Самое начало переворота случайно запечатлела преподавательница физической культуры Кхин Хнин Вай. Утром, еще до того как услышала о политическом кризисе, она вышла на площадку перед Ассамблеей Союза в столице Нейпьидо. Такие видео она снимала на протяжении уже одиннадцати месяцев и, вероятно, удивилась, когда увидела, что происходило на заднем плане: там машины с военными приехали к зданию арестовывать членов правительства.

    «Как гармонично сочетается фоновая музыка с тем, что происходит на фоне», — приводит ее слова издание The Guardian.

    Ранее «Скотч» сообщал о Zoom-конфузе. В США студентка занялась сексом во время урока.

    Она забыла выключить звук, поэтому все присутствующие на занятии однокурсники услышали ее стоны.

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    Теги: курьез
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