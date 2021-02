В Мьянме девушка занималась аэробикой и случайно сняла начало военного переворота (видео)

Женщина из Мьянмы записывала фитнес-видео недалеко от парламента страны и случайно запечатлела самое начало военного переворота, который случился 1 февраля. Девушка, которую теперь называют танцовщицей переворота, может стать первым большим мемом 2021 года.

Накануне в Мьянме произошел государственный переворот. Недовольные результатами прошедших выборов военные задержали руководство страны и передали управление страной главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлайну, сообщает Би-би-си.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe