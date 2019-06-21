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    Жизнь

    Вражда продолжается: принцы Гарри и Уильям отказываются от совместных проектов

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    Принці Гарри и Уильям - Вражда продолжается: принцы Гарри и Уильям отказываются от совместных проектов
    Принці Гарри и Уильям

    Гарри и Меган Маркл хотят заниматься благотворительностью отдельно от остальной семьи

    Члены британской королевской семьи много сил и времени посвящают благотворительной работе. В минувшем месяце стало известно, что, возможно, принцы Гарри и Уильям и их супруги Кейт Миддлтон и Меган Маркл больше не будут заниматься этим вместе.

    Сегодня Elle со ссылкой на источник во дворце подтвердил данную информацию. По словам инсайдера, Королевский фонд герцогов Сассекских и Кембриджских официально разделится на два. Принц Гарри и Меган Маркл хотят осуществлять работу отдельно, в личном фонде.

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    Вражда продолжается: принцы Гарри и Уильям отказываются от совместных проектов
    Вражда продолжается: принцы Гарри и Уильям отказываются от совместных проектов
    Вражда продолжается: принцы Гарри и Уильям отказываются от совместных проектов
    Вражда продолжается: принцы Гарри и Уильям отказываются от совместных проектов
    Вражда продолжается: принцы Гарри и Уильям отказываются от совместных проектов
    Вражда продолжается: принцы Гарри и Уильям отказываются от совместных проектов
    Вражда продолжается: принцы Гарри и Уильям отказываются от совместных проектов

    Тем не менее, источник отметил, что августейшие пары будут периодически сотрудничать в уже состоявшихся успешных проектах, как, например, их кампания об охране психического здоровья «Heads Together» (Головы вместе).

     «Все они очень много вложили в эту кампанию, она много значит для них, и поэтому обе пары заинтересованы в продолжении совместной работы», — заявил источник.

     

    Кейт Миддлтон Меган Маркл Принц Гарри
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