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    Жизнь

    Вупи Голдберг может стать основной ведущей «Оскара»

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    Вупи Голдберг - Вупи Голдберг может стать основной ведущей «Оскара»
    Вупи Голдберг

    В сети обсуждают внезапное отсутствие артистки

    После скандала с расистскими твитами Кевина Харта премия «Оскар» впервые за 30 лет осталась без ведущего. Организаторы церемонии решили эту проблему – вместо нового ведущего они предложили сразу более десятка людей. Однако поклонники Вупи Голдберг подозревают, что артистка может быть тайной ведущей и, возможно, единственной.

    Вупи Голдберг отсутствовала на своей основной работе - дневном шоу The View, и зрители не поверили в версию о болезни артистки. Вместо этого они предположили, что Голдберг готовится к церемонии награждения. Доверить вести «Оскар» Вупи Голдберг фанаты считают правильным решением: она проводила его раньше 4 раза, была первой женщиной, которая оказалась в роли ведущей «Оскара», и получила награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Привидение».

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    Вупи Голдберг может стать основной ведущей «Оскара»
    Вупи Голдберг может стать основной ведущей «Оскара»
    Вупи Голдберг может стать основной ведущей «Оскара»
    Вупи Голдберг может стать основной ведущей «Оскара»
    Вупи Голдберг может стать основной ведущей «Оскара»

    Издание The Guardian сообщает, что Вупи Голдберг была заинтересована в том, чтобы провести церемонию в пятый раз. Также она надеялась, что открывать церемонию будет британская рок-группа Queen, и ее предположения оказались правдой.

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