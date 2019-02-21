Вупи Голдберг может стать основной ведущей «Оскара»



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Вупи Голдберг

В сети обсуждают внезапное отсутствие артистки

После скандала с расистскими твитами Кевина Харта премия «Оскар» впервые за 30 лет осталась без ведущего. Организаторы церемонии решили эту проблему – вместо нового ведущего они предложили сразу более десятка людей. Однако поклонники Вупи Голдберг подозревают, что артистка может быть тайной ведущей и, возможно, единственной.

Вупи Голдберг отсутствовала на своей основной работе - дневном шоу The View, и зрители не поверили в версию о болезни артистки. Вместо этого они предположили, что Голдберг готовится к церемонии награждения. Доверить вести «Оскар» Вупи Голдберг фанаты считают правильным решением: она проводила его раньше 4 раза, была первой женщиной, которая оказалась в роли ведущей «Оскара», и получила награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Привидение».

Издание The Guardian сообщает, что Вупи Голдберг была заинтересована в том, чтобы провести церемонию в пятый раз. Также она надеялась, что открывать церемонию будет британская рок-группа Queen, и ее предположения оказались правдой.

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