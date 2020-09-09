Премия «Оскар» изменила стандарты в номинации «Лучший фильм»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Теперь в картинах, претендующих на эту награду, приветствуются женщины, расовые и сексуальные меньшинства

Главная кинопремия планеты «Оскар» меняет свои стандарты в номинации «Лучший фильм». Теперь, чтобы лента могла претендовать на самую желанную статуэтку в мире кино, она должна пройти ряд критериев. И связано это с представителями социальных групп, которых якобы недостаточно представляют в западном кинематографе. Как пишет авторитетное издание Deadline, данные нормы окончательно вступят в силу в 2024 году.

Специалисты американской киноакадемии взяли стандарты британской премии BAFTA и переработали их под себя. Итогом должно стать то, что триумфаторами «Оскара» перестанут быть одни лишь «белые мужчины».

«Апертура должна расширяться, чтобы отражать разнообразное население планеты, как в создании фильмов, так и в аудитории, которая с ними взаимодействует», — говорится в пресс-релизе президента Академии Дэвида Рубина и генерального директора Дона Хадсона.

Итак, чтобы удостоиться номинации «Лучший фильм», картина должна соответствовать нескольким стандартам, обозначенным буквами.

Для стандарта A нужно выполнение одного из следующих критериев:

— один из ведущих или важных второстепенных персонажей должен являться представителем редко показываемой в кино этнической группы (азиатом, латиноамериканцем, темнокожим, индейцем и т. п.);

— по крайней мере 30% актерского состава второстепенных ролей и ниже должны состоять из женщин, «цветных», представителей ЛГБТ-сообщества или людей с особенностями развития;

— основная сюжетная линия фильма должна быть сосредоточена на перечисленных выше группах.

Стандарт B обозначает, сколько человек из числа создателей фильма должны принадлежать к недостаточно представленным группам. Либо двое из руководящих должностей (кастинг-директор, оператор, композитор, художник по костюмам, режиссер, редактор, стилист, продюсер, декоратор, звукооператор, сценарист и прочие), либо шестеро из нижестоящих должностей (ассистенты, техническая группа).

Стандарт C предусматривает, что все компании, задействованные в производстве фильма, оплачивают обучение и стажировку представителей малопредставленных групп.

Стандарт D предусматривает, что в коллективах маркетологов, пиарщиков и прокатчиков фильма тоже должны быть люди из вышеупомянутых групп.

В американской киноакдемии подчеркнули, что эти требования будут действовать только для номинации «Лучший фильм». Для остальных категорий правила не меняются.

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