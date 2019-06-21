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    Жизнь

    Вышел финальный трейлер к третьему сезону «Очень странных дел»

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    Вышел финальный трейлер к третьему сезону «Очень странных дел»

    Школьники из Хоукинса снова спасают город от Теневого монстра

    Netflix опубликовал финальный трехминутный трейлер к третьему сезону «Очень странных дел», который выйдет 4 июля. Хоукинс снова в опасности – на город наступают монстры из параллельной реальности.

    «Я же закрыла портал», – испуганно говорит Одиннадцатая. Однако победить Теневого монстра, которого Дастин прозвал Свежевателем разума, школьникам так и не удалось, и он нашел нового хоста – как намекает трейлер, зло могло вселиться в Билли Харгроува, старшего брата Макс.

     

    трейлер
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