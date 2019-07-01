Вышел первый трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт в главной роли



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Фото: imdb

В украинский прокат шпионская лента выйдет 14 ноября

Вышел первый трейлер перезапуска популярной франшизы «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балинска в главных ролях. Режиссером нового фильма о шпионках из элитного спецподразделения под руководством Чарли Таунсенда стала Элизабет Бэнкс.

Судя по трейлеру новых «Ангелов Чарли», зрители увидят много ярких перевоплощений и умение Кристен Стюарт быть не только серьезной, но и забавной.