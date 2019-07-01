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    Жизнь

    Вышел первый трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт в главной роли

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    Фото: imdb - Вышел первый трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт в главной роли
    Фото: imdb

    В украинский прокат шпионская лента выйдет 14 ноября

    Вышел первый трейлер перезапуска популярной франшизы «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балинска в главных ролях. Режиссером нового фильма о шпионках из элитного спецподразделения под руководством Чарли Таунсенда стала Элизабет Бэнкс.

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    Вышел первый трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт в главной роли
    Вышел первый трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт в главной роли
    Вышел первый трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт в главной роли
    Вышел первый трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт в главной роли
    Вышел первый трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт в главной роли
    Вышел первый трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт в главной роли
    Вышел первый трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт в главной роли
    Вышел первый трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт в главной роли
    Фото: imdb

    Судя по трейлеру новых «Ангелов Чарли», зрители увидят много ярких перевоплощений и умение Кристен Стюарт быть не только серьезной, но и забавной.

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    трейлер кино
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