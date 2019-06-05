Вышел трейлер документального фильма Мартина Скорсезе про Боба Дилана



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Фото: imdb

Фильм появится на стриминговом сервисе 12 июня

Компания Netflix выпустила трейлер документального фильма о музыканте Бобе Дилане. Режиссером проекта стал Мартин Скорсезе. Об этом сообщает Variety.

Лента получила название Rolling Thunder Revue в честь легендарного концертного тура музыканта 1975 года. Этим событиям она и будет посвящена. В фильм войдут архивные кадры, концертные записи, которые ранее нигде не публиковались, а также различные интервью, в том числе с самим Диланом и участниками Rolling Thunder Revue, которые они дали продюсеру Джеффу Розену.

Мартин Скорсезе уже не первый раз работает с Диланом. Первый телевизионный фильм Скорсезе о музыканте «Нет пути назад» вышел на экраны в 2005 году.