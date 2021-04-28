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    Приквел «Игры престолов» запустили в производство

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    Приквел «Игры престолов» запустили в производство

    Премьера «Дома дракона», основанного на книге американского писателя Джорджа Мартина «Огонь и кровь», состоится на HBO Max в 2022 году

    Телеканал HBO запустил в производство сериал «Дом дракона», который является приквелом «Игры престолов», сообщается в Twitter-аккаунте проекта.

    В сети появились закулисные фотографии актеров, собравшихся за столом для первой читки сценария. На закадровых фото представлен весь основной актерский состав, включая Пэдди Консидайна, который сыграет короля Визериса Таргариена, и Оливию Кук, которая предстанет в образе Алисенты Хайтауэр.

    События «Дома Дракона» разворачиваются примерно за 300 лет до «Игры престолов». Сериал покажет Дом Таргариенов на пике его правления в Вестеросе. Шоураннерами проекта выступают Райан Кондал («Колония») и Мигель Сапочник («Битва Бастардов»). Последний займет кресло режиссера пилотного и некоторых других эпизодов. Отмечается, что композитор «Игры престолов» Рамин Джавади вернется, чтобы записать музыку для нового сериала.

    Премьера «Дома дракона», основанного на книге американского писателя Джорджа Мартина «Огонь и кровь», состоится на HBO Max в 2022 году.

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    Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.

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    Теги: знаменитости кино Игра престолов
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