Приквел «Игры престолов» запустили в производство

Премьера «Дома дракона», основанного на книге американского писателя Джорджа Мартина «Огонь и кровь», состоится на HBO Max в 2022 году

Телеканал HBO запустил в производство сериал «Дом дракона», который является приквелом «Игры престолов», сообщается в Twitter-аккаунте проекта.

В сети появились закулисные фотографии актеров, собравшихся за столом для первой читки сценария. На закадровых фото представлен весь основной актерский состав, включая Пэдди Консидайна, который сыграет короля Визериса Таргариена, и Оливию Кук, которая предстанет в образе Алисенты Хайтауэр.

Fire will reign #HouseoftheDragon is officially in production. Follow @HouseofDragon for all updates. pic.twitter.com/lc3dhIcm5u — Game of Thrones (@GameOfThrones) April 26, 2021

События «Дома Дракона» разворачиваются примерно за 300 лет до «Игры престолов». Сериал покажет Дом Таргариенов на пике его правления в Вестеросе. Шоураннерами проекта выступают Райан Кондал («Колония») и Мигель Сапочник («Битва Бастардов»). Последний займет кресло режиссера пилотного и некоторых других эпизодов. Отмечается, что композитор «Игры престолов» Рамин Джавади вернется, чтобы записать музыку для нового сериала.

Премьера «Дома дракона», основанного на книге американского писателя Джорджа Мартина «Огонь и кровь», состоится на HBO Max в 2022 году.

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