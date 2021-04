Приквел «Игры престолов» запустили в производство

Телеканал HBO запустил в производство сериал «Дом дракона», который является приквелом «Игры престолов», сообщается в Twitter-аккаунте проекта.

В сети появились закулисные фотографии актеров, собравшихся за столом для первой читки сценария. На закадровых фото представлен весь основной актерский состав, включая Пэдди Консидайна, который сыграет короля Визериса Таргариена, и Оливию Кук, которая предстанет в образе Алисенты Хайтауэр.

Fire will reign #HouseoftheDragon is officially in production. Follow @HouseofDragon for all updates. pic.twitter.com/lc3dhIcm5u