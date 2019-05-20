Вышел трейлер «Дождливого дня в Нью-Йорке» Вуди Аллена



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Фото: imdb

Киноленту отказалась выпускать Amazon

На YouTube-канале El Proyector MX вышел первый трейлер фильма «Дождливый день в Нью-Йорке» Вуди Аллена.

В главных ролях - Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг. По сюжету они отправляются на выходные в дождливый Нью-Йорк, где у них начинаются романтическими приключениями. В фильме также сыграли Селена Гомес, Джуд Лоу и Диего Луна.

Фильм должен был выйти еще в прошлом году, но из-за обвинений режиссера в сексуальном насилии компания Amazon Studios, ответственная за производство и дистрибуцию картины, отложила премьеру. В феврале 2019 года Аллен подал к компании иск на 68 миллионов долларов, обвинив ее в нарушении условий уже заключенного контракта.

По информации Variety, «Дождливый день в Нью-Йорке» выйдет в итальянский прокат 3 октября благодаря компании Lucky Red (она же занималась выпуском фильма Аллена «Колесо чудес» с Кейт Уинслет). Фильм также поддержали прокатчики других европейских стран. В российский прокат картина выйдет 10 октября.



