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    Жизнь

    Вышел трейлер фильма «Прекрасный день по соседству» с Томом Хэнксом в главной роли

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    Вышел трейлер фильма «Прекрасный день по соседству» с Томом Хэнксом в главной роли

    История об американском телеведущем детской программы Фреде Роджерсе

    Компания Sony Pictures Entertainment выпустила первый трейлер биографической драмы «Прекрасный день по соседству» с Томом Хэнксом в главной роли. Режиссером стала Мариэль Хеллер («Сможете ли вы меня простить?»).

    По сюжету, журналисту Тому Джуноду (Мэттью Риз) дают задание написать статью о популярном телеведущем детской программы Фреде Роджерсе (Том Хэнкс). Том не слишком рад такому заданию, но вскоре после знакомства с Роджерсем он меняет свое отношение.

    Мировая премьера фильма намечена на 22 ноября 2019 года.

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    трейлер
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