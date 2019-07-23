Вышел трейлер фильма «Прекрасный день по соседству» с Томом Хэнксом в главной роли



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История об американском телеведущем детской программы Фреде Роджерсе

Компания Sony Pictures Entertainment выпустила первый трейлер биографической драмы «Прекрасный день по соседству» с Томом Хэнксом в главной роли. Режиссером стала Мариэль Хеллер («Сможете ли вы меня простить?»).

По сюжету, журналисту Тому Джуноду (Мэттью Риз) дают задание написать статью о популярном телеведущем детской программы Фреде Роджерсе (Том Хэнкс). Том не слишком рад такому заданию, но вскоре после знакомства с Роджерсем он меняет свое отношение.

Мировая премьера фильма намечена на 22 ноября 2019 года.