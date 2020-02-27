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    Жизнь

    «Я сожгу ее труп»: обнародованы сообщения Джонни Деппа о бывшей жене

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    <p>56-летний Джонни Депп развелся с 33-летней Эмбер Херд четыре года назад</p> <div></div> - «Я сожгу ее труп»: обнародованы сообщения Джонни Деппа о бывшей жене

    56-летний Джонни Депп развелся с 33-летней Эмбер Херд четыре года назад

    Последствия злосчастных отношений преследуют актера до сих пор

    Звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп судится с газетой The Sun за статью 2018 года. В опубликованном материале издание задалось вопросом, как писательница Джоан Роулинг может быть довольна, утвердив на роль в фильме по своему произведению такого садиста как Джонни Депп.

    Джонни подал иск за клевету на издателей и исполнительного директора газеты Дэна Вуттона. Актер утверждает, что журналисты извратили его семейную жизнь с Эмбер Херд, выставив его монстром. Предварительное слушание по этому делу состоялось 26 февраля в Верховном суде Англии.

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    «Я сожгу ее труп»: обнародованы сообщения Джонни Деппа о бывшей жене
    «Я сожгу ее труп»: обнародованы сообщения Джонни Деппа о бывшей жене
    «Я сожгу ее труп»: обнародованы сообщения Джонни Деппа о бывшей жене
    «Я сожгу ее труп»: обнародованы сообщения Джонни Деппа о бывшей жене
    «Я сожгу ее труп»: обнародованы сообщения Джонни Деппа о бывшей жене
    «Я сожгу ее труп»: обнародованы сообщения Джонни Деппа о бывшей жене
    «Я сожгу ее труп»: обнародованы сообщения Джонни Деппа о бывшей жене
    «Я сожгу ее труп»: обнародованы сообщения Джонни Деппа о бывшей жене
    «Я сожгу ее труп»: обнародованы сообщения Джонни Деппа о бывшей жене
    «Я сожгу ее труп»: обнародованы сообщения Джонни Деппа о бывшей жене
    «Я сожгу ее труп»: обнародованы сообщения Джонни Деппа о бывшей жене
    «Я сожгу ее труп»: обнародованы сообщения Джонни Деппа о бывшей жене
    «Я сожгу ее труп»: обнародованы сообщения Джонни Деппа о бывшей жене
    «Я сожгу ее труп»: обнародованы сообщения Джонни Деппа о бывшей жене
    «Я сожгу ее труп»: обнародованы сообщения Джонни Деппа о бывшей жене
    «Я сожгу ее труп»: обнародованы сообщения Джонни Деппа о бывшей жене

    На нем адвокаты издания предоставили судье около 70 тысяч текстовых сообщений, компрометирующих Деппа. В одном из них он пишет своему другу, актеру Полу Беттани, о том, что хочет убить Херд.

    «Давай сожжем Эмбер. Сначала утопим ее, а потом сожжем!!! Затем я надругаюсь над ее телом, чтобы удостоверится, что она мертва», - приводит текст сообщения Деппа Daily Mail. В других сообщениях звездному приятелю Джонни обещает перестать пить и сообщает, что устал от провалов в памяти и постоянной злости на всех, а главное - на себя.

    Адвокат издания уверяет, что по этим сообщениям отчетливо видны неуравновешенность и агрессивность Джонни. Однако представители актера считают, что ни в одном из раскрытых до сих пор доказательств не было даже намека, подтверждающего заявления Херд о насилии.

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