«Я сожгу ее труп»: обнародованы сообщения Джонни Деппа о бывшей жене



Розсилка ВІДПРАВИТИ

56-летний Джонни Депп развелся с 33-летней Эмбер Херд четыре года назад

Последствия злосчастных отношений преследуют актера до сих пор

Звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп судится с газетой The Sun за статью 2018 года. В опубликованном материале издание задалось вопросом, как писательница Джоан Роулинг может быть довольна, утвердив на роль в фильме по своему произведению такого садиста как Джонни Депп.

Джонни подал иск за клевету на издателей и исполнительного директора газеты Дэна Вуттона. Актер утверждает, что журналисты извратили его семейную жизнь с Эмбер Херд, выставив его монстром. Предварительное слушание по этому делу состоялось 26 февраля в Верховном суде Англии.

На нем адвокаты издания предоставили судье около 70 тысяч текстовых сообщений, компрометирующих Деппа. В одном из них он пишет своему другу, актеру Полу Беттани, о том, что хочет убить Херд.

«Давай сожжем Эмбер. Сначала утопим ее, а потом сожжем!!! Затем я надругаюсь над ее телом, чтобы удостоверится, что она мертва», - приводит текст сообщения Деппа Daily Mail. В других сообщениях звездному приятелю Джонни обещает перестать пить и сообщает, что устал от провалов в памяти и постоянной злости на всех, а главное - на себя.

Адвокат издания уверяет, что по этим сообщениям отчетливо видны неуравновешенность и агрессивность Джонни. Однако представители актера считают, что ни в одном из раскрытых до сих пор доказательств не было даже намека, подтверждающего заявления Херд о насилии.