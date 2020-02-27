Стали известны лауреаты Шевченковской премии-2020



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Опера Иов в 2018 году вошла в топ-10 опер мира по рейтингу Music Theatre Now.

Победителей в номинации «Киноискусство» в этом году нет

Комитет по Национальной премии Украины имени Т. Шевченко определил лауреатов премии 2020 года. Об этом сообщает Общественное.

В номинации «Литература» победителями стали Марианна Кияновская с книгой стихов «Бабий Яр. Голосами» и Тарас Прохасько со сборником эссе «Так, але ... ».

Известная группа «ДахаБраха» с альбомом «Шлях» (2016) получил премию в номинации «Музыкальное искусство», а победителем в «Визуальное искусство» стал проект «Карусель» Александра Гляделова. Автор сочетает фотографии, сделанные в разное время и при разных обстоятельствах - в детских интернатах, местах лишения свободы, тюремных больницах, включая кадрами военной украинской реальности, в единое полотно (круг).

Опера-реквием «Иов» Влада Троицкого, Романа Григорива и Ильи Разумейко - лауреат в номинации «Театральное искусство». В то же время победителей в номинации «Киноискусство» в этом году нет, поскольку представлены ленты - «Какофония Донбасса» и «Дом «Слово» - по мнению экспертов не соответствуют по масштабу сути премии.