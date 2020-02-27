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    Шоу-биз

    57-летняя Деми Мур в платье с глубоким декольте произвела фурор в Париже

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    <p>Вечно молодая Деми Мур прилетела на Неделю моды в столицу Франции</p> <div></div> - 57-летняя Деми Мур в платье с глубоким декольте произвела фурор в Париже

    Вечно молодая Деми Мур прилетела на Неделю моды в столицу Франции

    Кинодива выбрала умопомрачительный образ для нового выхода в свет

    Голливудская звезда Деми Мур побывала в Музее декоративного искусства в Лувре. Идеей вечеринки стала 150-летняя история моды, показанная через глянцевые обложки, статьи и снимки известных фотографов.

    Деми Мур появилась на ковровой дорожке в роскошном платье-бюстье из мерцающей ткани. Пышный наряд в дымчато-розовых тонах подчеркнул стройную фигуру артистки. Глубокое декольте, прикрытое сетчатым топом, акцентировало внимание публики на ее красивой груди.

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    57-летняя Деми Мур в платье с глубоким декольте произвела фурор в Париже
    57-летняя Деми Мур в платье с глубоким декольте произвела фурор в Париже
    57-летняя Деми Мур в платье с глубоким декольте произвела фурор в Париже
    57-летняя Деми Мур в платье с глубоким декольте произвела фурор в Париже

    Мур остановила выбор на крупных драгоценностях. Она украсила шею цепочкой с бриллиантами и подвеской, а уши – изящными серьгами.

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