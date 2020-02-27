Россию на Евровидении представит украинец



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35-летний Панайотов представит Россию на Евровидении

Попасть на конкурс певец пытался еще в далеком 2005 году

35-летний уроженец Запорожья Александр Панайотов предтсавит Россию на «Евровидение-2020». Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Starhit.

Предположение о том, что на музыкальный конкурс от России поедет Панайотов, высказал 65-летний продюсер Игорь Крутой. После чего появился так называемый шорт-лист с возможными кандидатами от России страны на участие в «Евровидении» — в их числе оказались поющая телеведущая Ольга Бузова, Zivert, Тима Белорусских и Димаш.

Попасть на певческий конкурс Александр Панайотов хотел еще в далеком 2005 году. Однако тогда он не смог пройти этап национального отбора. Последующие попытки артистки предпринимал в 2008-м и 2017-м.

Родился Панайотов в 1984 году в Запорожье. В 2003 году принимал участие в телевизионном конкурсе «Народный артист», который проходил на телеканале «Россия». В финале конкурса занял второе место и подписал семилетний контракт с продюсерами Евгением Фридляндом и Кимом Брейтбургом. С марта 2011 года по окончании семилетнего контракта с компанией FBI Music стал независимым артистом

Напомним в этом году Украину на Евровидении представит группа Go_A с песней «Соловей». По совам солистки, они не станут переводить ее на украинский язык.

Песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в Роттердаме (Нидерланды). Его проведение оказалось под угрозой из-за коронавируса.