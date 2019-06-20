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    Жизнь

    YouTube перевыпустил более 100 старых клипов в улучшенном качестве

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    YouTube перевыпустил более 100 старых клипов в улучшенном качестве

    Сервис обещал до конца 2020 года отреставрировать около 1000 записей.

    YouTube совместно с Universal Music Group запустили проект по обновлению почти тысячи культовых музыкальных клипов, выпущенных несколько десятилетий назад. В роликах улучшат звук и качество видео, и они станут доступны в разрешении HD.

    В рамках проекта уже перевыпустили первые 100 клипов. Среди них, например, Sabotage группы Beastie Boys, вышедший 25 лет назад. Клип сохранил тот же адрес, число просмотров и лайков. Обновленные версии роликов помечены тегом #remastered в описании видео.

    Остальные ролики будут отреставрированы до конца 2020 года. В YouTube отмечают, что обновленные ролики будут появляться каждую неделю.

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