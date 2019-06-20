YouTube перевыпустил более 100 старых клипов в улучшенном качестве



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сервис обещал до конца 2020 года отреставрировать около 1000 записей.

YouTube совместно с Universal Music Group запустили проект по обновлению почти тысячи культовых музыкальных клипов, выпущенных несколько десятилетий назад. В роликах улучшат звук и качество видео, и они станут доступны в разрешении HD.

В рамках проекта уже перевыпустили первые 100 клипов. Среди них, например, Sabotage группы Beastie Boys, вышедший 25 лет назад. Клип сохранил тот же адрес, число просмотров и лайков. Обновленные версии роликов помечены тегом #remastered в описании видео.

Остальные ролики будут отреставрированы до конца 2020 года. В YouTube отмечают, что обновленные ролики будут появляться каждую неделю.



